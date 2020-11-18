鬼滅之刃｜作者親揭炎柱「好味」便當係邊款　最愛配菜係燒鯛魚

日本人氣動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在香港上映後掀起熱潮，除了炎柱與炭治郎的精彩刀劍決鬥夠搶眼，煉獄杏壽郎一邊一邊滋味吃便當一邊叫好的畫面，也相當令影迷好奇，到底他在吃哪款便當，吃得這樣津津有味？

到底炎柱煉獄杏壽郎食緊咩便當，吃得如此津津有味？（網上圖片）

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》成為全城熱話，電影裡有一幕講述炎柱在火車上吃便當，他更一邊吃一邊狂喊「好吃！好好吃！」

美食人人都愛，睇見炎柱食得咁滋味，更在無限列車上一連吃了好幾十個便當，連炭治郎看到他的食相都非常震驚。

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這一幕吸引不少網民留意，雖然日本盛產美食，但也令大家很好奇到底炎柱吃的是哪款？好吃程度看來殊不簡單。

一邊吃一邊大讚「うまい！（好吃！）」（twitter圖片）

其實《鬼滅之刃》的作者吾峠呼世晴，就曾在漫畫的每個小單元「大正小道消息」中，透露炎柱在無限列車上所吃的便當，正是牛鍋便當（牛鍋弁当），他最愛的便當配菜是鹽燒鯛魚，飯就愛吃番薯飯，炎柱除了性格可愛，連口味都很獨特，相當識食！

其實《鬼滅之刃》每個小單元的「大正小道消息」中也透露過炎柱在無限列車上所吃的便當正是牛鍋便當。（網上圖片）

有日本網民就在Twitter上分享，當他們知道是哪款便當後都紛紛入手，希望品嚐一下炎柱最愛的美食，有粉絲更不忘擺放炎柱的吊飾、掛牌或公仔在便當旁，與心愛的角色一起吃，認真會特別好味！