鬼滅之刃｜炎柱熱血正義大受歡迎　追加《煉獄外傳》揭杏壽郎身世

日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》自上映後成為全港熱話，上映五天已破1,500萬港元票房。 戲中炎柱與炭治郎各自都有一場精彩的刀劍決鬥，令人看得熱血沸騰。電影有不少催淚位，而炎柱煉獄杏壽郎的遭遇更非常觸動觀眾，很多影迷都話要帶多幾包紙巾入場。

炎柱與炭治郎角色設定熱血、正義，大受歡迎人氣爆高，其實大家可以睇睇他的外傳。（網上圖片）

「炎柱」煉獄杏壽郎大受歡迎，角色設定熱血、正直、堅毅，戰鬥到最後一刻都不會放棄，但他一出場不久，就要犧牲自己拯救無限列車200多名乘客及炭治郎他們，令粉絲也哭得死去活來，相當淒涼。

在影迷們哭得熱淚盈眶之際，最近有報道指「炎柱沒有死」。其實所謂冇死，是指日本官方早就因為角色受歡迎，故推出炎柱、水柱的「外傳」，不捨得炎柱的可以在外傳再了解他的故事。

動漫《鬼滅之刃》早在5月迎來大結局，當時漫畫家平野稜二已推出炎柱煉獄杏壽郎的短篇作品。《煉獄外傳》

人氣動漫《鬼滅之刃》其實早在5月迎來完結最終話，當時很快已宣佈漫畫家平野稜二會推出炎柱煉獄杏壽郎的短篇作品《煉獄外傳》，而平野稜二同時也負責繪製《富岡義勇外傳》。

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《煉獄外傳》的內容是講述煉獄杏壽郎成為「炎柱」前、他第一次執行任務的故事，也會提及煉獄杏壽郎在生前收了一位「繼子」且成為柱等內容，全篇一共19頁。

炎柱煉獄杏壽郎出場時十分可愛，但原來勁熱血、勁型、勁強大！（官方圖片）

事實上早在《鬼滅之刃》漫畫迎來大結局之時，已有炎柱外傳漫畫的消息，外傳亦分成上下兩部，分別收錄在《週刊少年Jump》10月發售的第45期及46期。

據知，在九柱裡人氣極高的炎柱煉獄杏壽郎外傳，上個月電影在日本上映時，更是限量地附送《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》給觀眾，作為入場特典，當時不少日本影迷都很希望入場時可得到這本外傳。