日本動漫「最強劍士」排行榜　《鬼滅之刃》竈門炭治郎打入前十名

由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫《鬼滅之刃》人氣可謂一時無兩，而改編自同名漫畫的劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上月中在日本上映後，隨即打破當地多項票房紀錄。近日有日本網站票選動漫史上「最強劍士」，人氣漫畫《鬼滅之刃》的主角竈門炭治郎成功打入「最強劍士」十大。

人氣漫畫《鬼滅之刃》的主角竈門炭治郎成功打入「最強劍士」前十名。（《鬼滅之刃》劇照）

在日本漫畫及動畫中，都有不少使用刀劍的角色。有見及此，日本網站《ふたまん＋》找來約300多位，年齡年齡介乎30至40歲的讀者，選出日本動漫「最強劍士」。近年人氣高企的《鬼滅之刃》的主角竈門炭治郎成功打入「最強劍士」前十名。

至於日本網民票選的「印象中劍術高強的劍士角色」，第一名是《浪客劍心》男主角的緋村劍心。緋村劍心出生在幕末時代的日本，其原型是幕末四大人斬中的河上彥齋。有讀者認為，「說到最強的劍士，除了緋村劍心就沒有別人」，另有讀者指出「身為一個男人，緋村劍心也是我感到憧憬的對象」等，可見緋村劍心的人氣至今仍非常高。

日本動漫「最強劍士」排行榜第二名是目標成為世界第一劍客的卓洛。（《ONE PIECE》劇照）

《浪客劍心》是在1994年至1999年在少年JUMP周刊連載的日本漫畫作品，此漫畫由和月伸宏所創作。之後漫畫還改編成電視動畫，並在1996年1月開始在富士電視台首播，直到1998年9月完結。據了解，動畫合共95集，但有指第95集（密藏篇）沒有在電視播放。

《浪客劍心》近年再度改編成真人版系列電影，並由佐藤健主演。真人版電影叫好叫座，但最終章的前篇及後篇因受2019年冠狀病毒病的影響，兩部作品被迫延期至2021年上映。