【潛行凶間】里安納度「子女」長大了　有位竟是導演路蘭之子

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》至上映以來一直維持極高討論度，然而導演另一燒腦神作《潛行凶間》不知不覺都踏入10周年。除了當年影迷對結局的爭論終獲「官方」回應外，在戲中飾演里安納度狄卡比奧的子女都長大成人，其中當時有份飾演兒子James Cobb其中一幕的小演員，原來是導演路蘭的兒子；至於飾演女兒Phillipa Cobb的童星如今已經19歲了。

基斯杜化路蘭的《TENET天能》，電影由籌備至上映一直都維持極高討論度。（IMDb 圖片）

《潛行凶間》開始時，見到里安納度狄卡比奧在躺在沙灘中，之後鏡頭轉到其子女正在堆沙耍樂。之後去到近電影結束前，里安納度狄卡比奧成功入境，再次回到美國的家，當他準備使用圖騰來確定自己屬於夢境還是現實時，在他未辨認真相前，已經急不及待與子女會面及相擁。在電影結束前，當時那圖騰仍在轉動，於是引發許多粉絲的爭奪，究竟里安納度狄卡比奧是身處在夢境，還是身在現實。最終在電影上映約8年後，英國影星米高堅終於透露一個近乎官方的說法。

其實當時有影迷解釋里安納度狄卡比奧已經走出夢境，皆因其中一個原因是其子女有長大。（《潛行凶間》影片擷圖）

當時米高堅在倫敦出席「Film4 Summer Screen」活動時指出，當時他收到劇本時大感困惑，不知如何分別夢境與現實，於是找導演路蘭協助。沒想到，導演路蘭簡單直接跟他稱：「當你出現的時候，那場戲就是現實。」最終爭論不休的結局終於有了確切的定案。

米高堅曾在2018年一個活動上意外爆出電影當年的結局。（《潛行凶間》劇照）

出動四位童星演里安納度「子女」

除了結局外，當時在戲中飾演里安納度狄卡比奧的子女都長大成人。其實當時有影迷透過電影片尾的演員名單破解結局的真相，皆因當時飾演里安納度狄卡比奧的子女有兩個時期，即代表里安納度狄卡比奧其實身在現實，其子女都有成長。

當時有影迷分析指螺陀準備跌下，即代表里安納度狄卡比奧已經回到現實。（《潛行凶間》劇照）

+ 6 + 6 + 6

在第一幕飾演他子女的分別是Claire Geare及Magnus Nolan，而後者就是導演路蘭的兒子，當時20個月大的James Cobb；至於飾演大女Phillipa Cobb的兩位小童星，分別是Claire Geare及Taylor Geare。值得一提的是，這三姐弟齊齊參演導演路蘭的電影。當中家姐Taylor Geare原來都已經19歲了，至於妹妹Claire Geare則14歲，然而兩人自從拍完《潛行凶間》後就少有參演其他電影作品。