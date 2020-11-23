「石內卜」阿倫歷文日記集結出書　《哈利波特》幕後故事曝光

在電影《哈利波特》系列中飾演「石內卜」的英國荷里活男星阿倫歷文（Alan Rickman），4年前因癌症在倫敦家中離世，終年69歲，令全球影迷惋惜。 據外媒報道，涵蓋了阿倫歷文超過25年的生活和職業生涯的27卷手寫日記，經過整理後將被編輯成一本書，分享包括拍攝《哈利波特》時的幕後故事。

阿倫歷文在《哈利波特》的演出深入民心。（劇照）

阿倫歷文活躍於幕前近40年，留下不少代表作，當中影迷最深刻的角色，相信少不了《哈利波特》系列的黑魔法防禦術教授石內卜，角色由最初可怕嚴肅、處處針對的反派形象，最終扭轉成為哈利仔的守護者。

石內卜被佛地魔所殺，也證明他對Lily Potter的絕對忠心和不求回報的愛。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

現實中的阿倫歷文原來在90年代初開始寫日記，據外媒報道指，他的個人日記集將於2022年正式出版，他在1990年至2016年一直都有保持寫日記的習慣，當中記錄了他在拍攝《哈利波特》的幕後故事、個人想法、拍戲多年的感想、生活上的點滴。

阿倫歷文《香水》（劇照）

阿倫歷文的日記集被形容將會是睿智、風趣幽默也有八卦的故事，阿倫歷文的遺孀Rima Horton透露老公生前一直想要把日記集結出版，所以才會在26年來都堅持寫日記的習慣。「這本書能展現他真正的模樣，他的幽默感與極高的觀察力，也能感受到他對表演的熱情與執著，大家將能夠看到不只是演員的他，而是一個真實的阿倫歷文。」