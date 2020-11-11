哈利波特｜霍格華茲改裝成豪宅出售　開學大禮堂魁地奇草地可共用

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）等主演的《哈利波特》系列電影雖然完結多年，但仍深受大眾喜愛。早前外國有網站趁萬聖節，推出優惠價速銷樓盤，當中包括「霍格華茲」的拍攝場地。

入讀或入住「霍格華茲」相信是不少《哈利波特》粉絲的夢想。（《哈利波特》劇照）

據英國《每日郵報》報道，房地產網站「Rightmove」在早前的萬聖節期間，推出優惠價速銷三大樓盤，其中一間相信是許多《哈利波特》粉絲都想入住的「霍格華茲」，該網站更稱這單位是「最接近巫師及女巫世界」，而其售價相信更讓不少粉絲心動。據該網站續指出，這座建築物除了擁有悠久歷史外，還被納入為二級保護的建築物。

如今粉絲可以參觀戲中出現的霍格華茲大禮堂。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

其實今次「Rightmove」推出的樓盤是位於「霍格華茲」的其中一間面積約1,300平方尺的兩房單位開售，其售價僅需約70萬英鎊（約715萬港元），而買家就可以自由進入霍格華茲大禮堂。該地方就是曾用作拍攝《哈利波特》第一至第三集，當時這地方被改造成霍格華茲大禮堂，相信許多影迷都會記得當時哈利波特、妙麗、榮恩及馬份等人在大禮堂的迎新儀式及分配所屬學院的經過。

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據了解，「霍格華茲」座落在英國東部的赫福郡的Royal Connaught Park，而公園前身是一所學校，佔地約100英畝。該公園擁有24小時保安、暖水泳池、健身中心及穿梭巴士接送服務，能讓住客往返Bushey火車站及鄰近的購物商場及超級市場。

其實這裡除了是《哈利波特》霍格華茲大禮堂的拍攝場地外，更是《St Trinian's》、《戀愛學分》、《爆辣刑警》及《末代浩劫》的場景。據了解，超過400部作品曾在這裡取景。