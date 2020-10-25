【哈利波特】哈利仔肥表哥狂減60磅　自爆當年第七集差點要易角

《哈利波特》系列電影成功捧紅了多位童星，當中包括丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等。除此之外，相信影迷還記得常在戲中欺負哈利波特的Dudley Dursley。當年在戲中飾演這角色的英國男星Harry Melling，他兩年前被發現為了演藝事業積極瘦身。他近日接受美國雜誌訪問，重談當年減肥的原因及感受。

丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣因《哈利波特》系列電影而走紅。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

現年31歲的英國男星Harry Melling，他在11歲起開始在《哈利波特》系列電影中飾演哈利波特的肥仔表哥Dudley Dursley，而這角色最後登場是在《哈利波特－死神的聖物1》。在完成《哈利波特》系列電影前，他花了一段長時間在身材上：「如果我想擁有想要的工作，我必須減肥，那時我剛開始戲劇學校的學業，開始控制飲食。我從101公斤減至72公斤。」他還稱，減肥後的他如擺脫了童星的一切，就像開始新事業，因為沒有人會把我當成Dudley Dursley。」

現年31歲的英國男星Harry Melling在《哈利波特》系列電影中飾演哈利波特的肥仔表哥。（網上圖片）

其實在拍攝《哈利波特》期間，Harry Melling已經積極減磅，他還透露幾乎因此而緣盡《哈利波特－死神的聖物1》，幸好最後透過穿上道具服成功「保留」肥胖身材。他近日向美國雜誌《People》重提這件往事：「我沒有刻意去做這件事。我18歲時去讀戲劇學校，而就在那時，我的體重開始減輕。我並沒有刻意去做，但這就發生了。」他還補充，減肥後沒有人認出，對他來說是「感恩及祝福」：「我有《哈利波特》的過去，而我也覺得這（減肥後）讓我有機會重新開始，這對我來說是非常重要。」

Harry Melling在《哈利波特》系列電影中飾演Dudley Dursley。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

雖然Harry Melling的名氣未必能與丹尼爾烈格夫、魯拔格連特、愛瑪屈臣或湯姆費頓看齊，但他卻寧願低調工作，從而影迷重新認識他。而近年他先憑Netflix電影《細說當年話西部》獲得不少觀眾讚賞。今年他演出的三部Netflix作品《不死軍團》、《神棄之地》及劇集《The Queen's Gambit》，其演技再次獲得觀眾的肯定。

Harry Melling當時是一名肥仔，但之後卻成功減磅。（《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照）