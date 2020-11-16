【哈利波特】哈利仔孖榮恩搞網上直播　與粉絲重溫電影拍攝趣事

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影一直深受影迷歡迎，即使電影完結多年，但許多影迷仍關注戲中演員的最新動態。近日「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）及「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）「重聚」並預告明年將有大事發生，相信此消息將讓全球《哈利波特》粉絲陷入瘋狂狀態。

《哈利波特》系列電影一直深受影迷歡迎，而電影首部曲將在明年踏入20周年。（《哈利波特》劇照）

《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）在2001年11月上映，適逢今年電影上映19年，近日「哈利波特」、「榮恩」及「馬份」等《哈利波特》系列演員舉行網上直播，並率先向粉絲承諾明年將有重大慶祝活動。除了三人外，其他出席網上直播的演員還包括飾演馬份父親的Jason Isaacs、「金妮」Bonnie Wright及Alfred Enoch。

據「哈利波特」丹尼爾烈格夫稱，他準備聯同衛斯理兄弟、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）及Mark Williams等《哈利波特》演員，與粉絲一齊慶祝電影上映20周年：「明年我們將慶祝首部作品上映20周年，我們將以各種形式慶祝。」之後他還指出，拍攝《哈利波特》是他的「成長期」。

《哈利波特》系列電影捧紅了不少童星。（網上圖片）

除此之外，剛為人父的「榮恩」路拔格連都有現身網上直播活動，他指出，即使在某些不合適的場合，如在鄧布利多的葬禮上，拍攝時都充滿歡樂：「基於某種原因，我發現這非常有趣。當你開始大笑時，就很難停止。」雖然路拔格連沒有解釋為何他會瘋狂大笑，但他指自己是劇組中數一數二差的演員：「我的聲譽很差，他們以前稱我為「Go Again Grint」，皆因我每次都需要演20次才能把事情做好。」

最後，「榮恩」還向粉絲透露拍攝第一集時的一個有趣幕後花絮。原來在《哈利波特：神秘的魔法石》中，他與丹尼爾烈格夫往霍格華茲的火車車廂戲竟是分開拍攝，原因是兩人無法直視對方，看來「榮恩」真的很難忍笑。