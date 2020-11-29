劉德華養生餐單意外曝光　網民感嘆：難怪保養得咁好

現年59歲的劉德華一向保養得宜，身形與外貌都Keep到非常Fit，近日網上流傳他去餐廳食飯的餐單，究竟華仔點咩菜色，令網民如此感嘆？

華仔明年便「登六」，過去多年一直Keep得非常Fit！（劇照）

身在內地工作的華仔，日前為金雞獎的創投大會擔任評審，期間大會為他準備膳食，見華仔所點的菜色全部都是素菜，而且相當講究，五道菜色包括「羊肚菌竹笙湯」、「香撈台灣麵線」、「淮山炒木耳」、「板栗蒸南瓜」以及「濃湯玉蘭片」。網民表示要好好收藏這份「天王餐單」，照住食或可像華仔咁Fit，亦有不少人表示這些素菜價值不菲：「這菜色比我吃還要貴」、「要是我能吃這麼好的素，我也能忍住不吃肉」。

菜單寫明「全單素食，劉德華用餐」。（網上圖片）

劉德華曾在內地節目《魯豫有約》曾經透露因為太太朱麗倩食素的關係，他跟女兒亦一起茹素，笑說：「一個人吃肉很奇怪啊！」8年前愛女出生時，華仔送出的滿月禮物並非傳統豬腳薑，而是以麵筋及番薯等食材製成的齋薑醋。

金雞獎紅地氈盛況

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此外，華仔在金雞獎的創投大會活動上，被網民拍得戴老花眼鏡的樣子，照片迅速在微博上瘋傳，不過華仔並未因此而顯老，反之當日皮褸配牛仔褲，加上All-back髮型，令他看起來更年輕更有型。

點擊下圖睇華仔戴老花眼鏡

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