戲院再關閉｜《一秒拳王》上映4日即暫別　呼籲影迷今日最後撐場

日前政府宣布收緊防疫措施，戲院同樣要再度關閉，由2日起到15日，關閉維期14日，最近上映的電影包括《阿索的故事》、《一秒拳王》、《熱血合唱團》等都需要跟影迷暫別。

戲院關封閉，《阿索的故事》要同大家暫別。（電影劇照）

《阿索的故事》

對於《阿索的故事》暫別影迷，導演葉念琛表示：「最重要是希望疫情早日平復，觀眾能安全、健康地上戲院觀賞電影！人生有彎轉，好戲在後頭！」

另外女主角王菀之（Ivana）同樣表示：「一定要以大家嘅安全作為先要條件，所以都明白而家疫情嚴峻係需要閂戲院，咁我哋期待、希望疫情好翻好多嘅時間，《阿索的故事》又可以重新上映，希望到時依然可以得到大家嘅支持。我哋套戲係講人生有彎轉啊嘛，咁咪轉咗彎先囉！」

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劉德華在戲中飾演一位有國際演出經驗的指揮家。（《熱血合唱團》影片截圖）

《熱血合唱團》

而由劉德華主演的《熱血合唱團》，導演關信輝表示：「收到戲院要停的消息，心裡確是感有點可惜，但正如在我之前的訪問說過，沒人能預計未來，要活在當下。《熱血合唱團》的確來得不易，感恩能夠看到它的上映，萬分多謝已到戲院支持這電影的觀眾朋友，希望大家不要失去那份熱情和感動，一齊繼續熱血下去！我很相信「熱血合唱團」這電影的放映還未完結，正如電影裡面一句很重要的對白『很多東西失去未必是最重要，但千萬不要失去—信念！』在此我再次多謝大家！約定大家稍後時間，戲院見！」

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《一秒拳王》今日（1日）仍有上映！（《一秒拳王》劇照）

《一秒拳王》

由ToNick主音恆仔（趙善恆）自導自演、周國賢、泰國鮮肉Nonkul等人主演的《一秒拳王》原定28日舉行優先場，3日正式公映，不過撞正關戲院，《一秒拳王》團隊回應：「《一秒拳王》上上下下台前幕後，對於觀眾暫時未能喺大銀幕見到作品表示好可惜，但相信再過一陣就會俾觀眾見到大家努力嘅成果。得悉全港戲院需要關閉兩星期，大家就此一齊共同抗疫。『每一秒，每一個選擇，都可以創造另一個平行時空』，大家密切留意住我哋公佈新嘅上映日期，只要堅持住，我哋就可以好快見面！同埋今晚仲有5場《一秒拳王》優先場，所有影迷同觀眾一呼百應去戲院閂門前買飛啦！」