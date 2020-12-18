【逃出魔幻紀】童星命運大不同　有人榮升影后　有人慘變禿頭大叔

由羅賓威廉斯（Robin Williams）及當年兩位童星聯合主演的《逃出魔幻紀》，電影在1995年上映時，雖然評價兩極，但票房成績非常理想，在全球獲得超過2.6億美元收入。電影在兩日前剛好踏入上映25周年，未知兩位小童星的近況如何呢？

《逃出魔幻紀》當年上映時，雖然評價兩極，但票房成績非常理想。（《逃出魔幻紀》劇照）

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《逃出魔幻紀》由美國著名導演兼特效指導祖莊士頓（Joe Johnston）執導，其導演作品還包括《侏羅紀公園3》及《美國隊長：復仇者先鋒》等；而他則為4部《星球大戰》系列電影擔任特效指導，而《逃出魔幻紀》是祖莊士頓的其中一部代表作。

《逃出魔幻紀》是由羅賓威廉斯主演。（《逃出魔幻紀》劇照）

《逃出魔幻紀》改編自美國作家Chris Van Allsburg在1981年出版的同名小說，電影發生在1969年，當時12歲的Alan Parrish及Sarah Whittle在偶然的機會下參加了一場非一般的遊戲棋，前者遭攝進入魔幻世界。

26年過去，Judy Shepherd及Peter Shepherd這對姐弟搬到了Alan Parrish的舊居，意外地把他從魔幻世界中釋放出來，他們還同時把棋內的動物一併帶來現實世界。至於他們要如何解決此事，就是要尋回當年有份參加遊戲的Sarah Whittle，完成當年仍未完成的遊戲棋。

戲中的角色要找到當年有份參加遊戲棋的Sarah Whittle，而長大後的Sarah Whittle由Bonnie Hunt飾演。（《逃出魔幻紀》劇照）

原來當年在《逃出魔幻紀》飾演Judy Shepherd及Peter Shepherd的兩位童星，他們在參演這部電影前已經嶄露頭角。前者就是由美國著名女星姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）飾演；而後者則由Bradley Pierce飾演。雖然兩位童星在戲中是兩姐弟，但其實兩人都同在1982年出生，後者僅年輕6個月。

其實當年施嘉莉祖安遜都曾經為Judy Shepherd這角色試鏡，可惜當年只有11歲的她未能擊敗比她年長一年的姬絲汀登絲。

姬絲汀登絲在今年出席金球獎時的近況。（Getty Images）

說起姬絲汀登絲，她最著名的作品相信是在《蜘蛛俠》三部曲中飾演Mary Jane Watson。然而她其實在演出《逃出魔幻紀》及《蜘蛛俠》三部曲前，早已憑《吸血迷情》中的吸血鬼Claudia獲得廣泛認同，並獲得MTV電影大獎最佳突破演出及土星獎最佳年輕演員獎；當年年僅12的她更憑此角色入圍角逐金球獎最佳電影女配角獎。之後姬絲汀登絲仍然活躍於影壇，並憑《世紀末婚禮》（Melancholia）成為康城影后。

姬絲汀登絲憑《世紀末婚禮》成為康城影后。（《世紀末婚禮》劇照）

至於在《逃出魔幻紀》飾演Peter Shepherd的童星是美國演員、監製及攝影師Bradley Pierce，而他在演出《逃出魔幻紀》前，曾經為迪士尼動畫《美女與野獸》及《超音鼠》動畫配音。然而Bradley Pierce與姬絲汀登絲的興趣不同，前者一直醉心幕後，故他的配音作品居多，難怪不靠樣貌為生的他，曾遭不少網民指他愈來愈崩壞；也有網民指退居幕後的Bradley Pierce非常幸福，三位子女都非常可愛。

Bradley Pierce飾演Peter Shepherd（前排左），他在拍攝完《逃出魔幻紀》幾年後，在16歲時患上抑鬱症。（《逃出魔幻紀》劇照）