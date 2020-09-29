【多啦A夢】首部劇場版面世40周年　盤點10大不知道的神秘設定

不經不覺多啦A夢來到50周年，更是首部劇場版動畫面世40周年的大日子，而今年50周年記念作《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》也即將上映。多啦A夢一直陪伴許多人成長，但對於《多啦A夢》的角色大家又認識幾多呢？趁這機會，認識十件你不知道的《多啦A夢》神秘設定。

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》是50周年記念作品。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

今年是《多啦A夢》漫畫出版的50周年紀念；也是《多啦A夢》劇場版動畫面世40周年的大日子。大雄、多啦A夢、靜香、胖虎、小夫等我們熟悉的人物，陪伴著幾代人成長，而今年50周年記念作《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》是第40部劇場版動畫。

40年前的首部劇場版《大雄的恐龍》在1980年上映。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

第一部劇場版《大雄的恐龍》在1980年上映，是以原作者藤子・F・不二雄最喜愛的恐龍為題材。至於今次《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》同樣以恐龍為題材，但卻是一個全新的原創故事。電影講述大雄在恐龍博物館參加挖掘化石體驗時，得到一枚「恐龍蛋」化石，之後多啦A夢用「時間布」孵化出新品種雙胞胎恐龍。由於兩條新恐龍難以在現代生存，於是多啦A夢及大雄把牠們帶回6600萬年前的白堊紀時代。

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》跟《大雄的恐龍》一樣同樣以恐龍為題材，但卻是一個全新的原創故事。（《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》劇照）

豈料當他們來到白堊紀時代後，卻遇上隕石撞擊地球，最終這兩隻恐龍的命運會如何呢？先不探討電影的故事，但趁此機認識《多啦A夢》十件你不知道的神秘設定。