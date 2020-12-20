【哭悲】台灣首部喪屍片　00後女主角仙氣爆燈好吸睛

近年喪屍影視作品不再讓荷里活專美，2016年上映的《屍殺列車》、Netflix劇集《李屍朝鮮》以及今年面世的電影《#ALIVE》，南韓的喪屍影視作品都大受觀眾歡迎。台灣也將加入這場「喪屍大戰」，明年推出首部喪屍題材電影《哭悲》，除了看到喪屍在台灣街頭追殺途人，仙氣十足的女主角雷嘉納亦相當吸睛！

《哭悲》被指是台版《屍殺列車》，以喪屍作賣點，背後在探討人性。（劇照）

《哭悲》的背景設定跟本年新冠肺炎疫情神似，講述新型病毒在全球蔓延，但人類漸漸對疫情麻木，沒人再擔心病毒突變及引發的濳藏危機。有日男主角俊喆與女友凱婷剛討論疫情何時結束，一如往常去上班，可是二人分開後，各自目睹受感染的人襲擊市民，包括早餐店老闆被婆婆撲倒狂咬、鄰居拿著武器在大街狂奔，台灣各地發生連串暴動事件，恐慌與尖叫聲在全城蔓延，究竟俊喆如何殺出活路去拯救女友呢？

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預告片段看到受病毒感染的市民變得十分猙獰，瞳孔放大、眼齒變黑，不斷追殺其他市民，而且喪屍似乎擁有清晰意志，懂得用武器對付普通人，比一般瘋瘋癲癲的喪屍似乎更難對付，單看預告已夠緊張。

雷嘉納第一次拍電影就當女主角。（電影海報）

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兩位主角都是新生代演員，21歲男主角朱軒洋前年出道，拍過籃球題材電影《下半場》，獲提名台北電影獎最佳新人及最佳男配角。女主角雷嘉納於2000年出生，本身是模特兒，《哭悲》是其電影處女作，憑甜美外型早已收穫不少人氣，網民更指她是黎姿與林依晨的混合體，一對酒凹甜死人。