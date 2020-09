《逃出立法院》賴雅妍最怕喪屍都肯拍　拍到散晒大喊：好崩潰

台灣凍齡女神賴雅妍對香港人來說必定不陌生,由客串《那些年,我們一起追的女孩》到做《等一個人咖啡》的女配,再到憑《花椒之味》提名香港電影金像獎最佳女配角,接下來更會在香港電影《斷網》跟郭富城合作,漸漸打入香港市場。

而在最近上映的《逃出立法院》賴雅妍一如以往,再度展現出完全不同的她,早前賴雅妍在港拍攝《斷網》,已經留港2個多月,今次趁着空檔時間接受《香港01》訪問,大談首次拍喪屍的她,如何日日拍到累到崩潰!

攝影:陳順禎

《逃出立法院》現已上映,由賴雅妍、禾浩辰主演。(電影劇照)

超怕喪屍還是要拍

對於今次拍《逃出立法院》,賴雅妍略有嘆氣的表示:「我應該這一輩子都沒有想過會拍喪屍片,因為我是個很怕看恐怖片或是喪屍片的人,只要有任何驚悚橋段都會好怕。可是當看過劇本後,就先把喪屍兩個字撇到一邊去,發現整個劇本的架構是個非常奇怪的喜劇,奇怪到讓我忍不住想要再看一次,是我很喜歡的類型跟片種,加上我一直以諧星當作我的人生目標,更希望自己是一個可以常常演喜劇的演員。」

賴雅妍自言曾被這個超真實的假人頭嚇個半死,還是從她的手上拔下來的!(電影劇照)

另外在《逃出立法院》的預告中,本來就有以台灣立法院扔東西,阻止議會為賣點,問到賴雅妍對這些主動有甚麼看法時,她直言:「從前覺得只會在新聞裡面出現,我們電影就用了很肆虐的方法,幽了所有立法委員一默,而他們也容許我們開玩笑。其實當這些事情跟病毒爆發同時發生,潑水、打架、罵人都已經不再重要,更重要的是你要保證自己安全,保護身邊的人。」

賴雅妍在拍《逃出立法院》前,早已接受了一個月的武打課程,自言只要能自己上的,都不會用替身。(陳順禎 攝)

再講到近年來,《逃出立法院》應該是賴雅妍拍過最累的電影,她笑言:「每天、每一場都很辛苦、很崩潰、都不簡單,因為一直在邊逃邊打的關係,基本上體力、力氣、聲音每天基本上都在崩潰的邊緣。」

賴雅妍早在《等一個人的咖啡》跟禾浩辰合作過。(電影劇照)

《逃出立法院》暗藏《等一個人的咖啡》小彩蛋

因為《逃出立法院》並不是賴雅妍跟禾浩辰首次合作,二人早在《等一個人的咖啡》有一齊演出過,當時賴雅妍飾演他的前女友,現在也算是再續前緣,隔了6年再次重逢,對此賴雅妍透露了一個小彩蛋,她說:「其實裡面有個很細膩的設計,在《等一個咖啡》我演的是學姐,他演的是學弟,然後我們是姊弟戀,多年以後的《逃出立法院》我也是學姐,他也是學弟,然後我們也是姊弟戀,所以他叫我學姐是從《等一個咖啡》中來的。而這一次不同的是,我們的交集變得很多很多,他活着我才會活着。」

賴雅妍以瑜伽代替不喜歡的跑步,自言筋骨軟了整個人都好像年輕了10歲,要找自己喜歡、適合自己的運動。(陳順禎 攝)

如何維持「凍齡女神」美貌

提到賴雅妍還有個「凍齡女神」的稱號,問到她平時怎樣去保養,她表示:「我自己非常注重飲食方面,很相信一句話『you are what you eat』,就是你吃甚麼你就會變成甚麼,你吃健康的東西、對的東西,你的身體就會變好,狀況也會變好。這次我在香港這麼長的時間,然後又不能出門,所以基本上都是自己買菜來煮,盡量吃得健康、清淡,我沒有刻意少吃,但因為注重飲食的關係,我從來隔離到現在已經瘦了4公斤,而且是健康的瘦下來,覺得吃跟喝真的很重要,有機、多菜少肉、多水、開心都會有幫忙。」