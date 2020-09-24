《逃出立法院》賴雅妍最怕喪屍都肯拍　拍到散晒大喊：好崩潰

台灣凍齡女神賴雅妍對香港人來說必定不陌生，由客串《那些年，我們一起追的女孩》到做《等一個人咖啡》的女配，再到憑《花椒之味》提名香港電影金像獎最佳女配角，接下來更會在香港電影《斷網》跟郭富城合作，漸漸打入香港市場。

而在最近上映的《逃出立法院》賴雅妍一如以往，再度展現出完全不同的她，早前賴雅妍在港拍攝《斷網》，已經留港2個多月，今次趁着空檔時間接受《香港01》訪問，大談首次拍喪屍的她，如何日日拍到累到崩潰！

攝影：陳順禎

《逃出立法院》現已上映，由賴雅妍、禾浩辰主演。（電影劇照）

超怕喪屍還是要拍

對於今次拍《逃出立法院》，賴雅妍略有嘆氣的表示：「我應該這一輩子都沒有想過會拍喪屍片，因為我是個很怕看恐怖片或是喪屍片的人，只要有任何驚悚橋段都會好怕。可是當看過劇本後，就先把喪屍兩個字撇到一邊去，發現整個劇本的架構是個非常奇怪的喜劇，奇怪到讓我忍不住想要再看一次，是我很喜歡的類型跟片種，加上我一直以諧星當作我的人生目標，更希望自己是一個可以常常演喜劇的演員。」

賴雅妍自言曾被這個超真實的假人頭嚇個半死，還是從她的手上拔下來的！（電影劇照）

另外在《逃出立法院》的預告中，本來就有以台灣立法院扔東西，阻止議會為賣點，問到賴雅妍對這些主動有甚麼看法時，她直言：「從前覺得只會在新聞裡面出現，我們電影就用了很肆虐的方法，幽了所有立法委員一默，而他們也容許我們開玩笑。其實當這些事情跟病毒爆發同時發生，潑水、打架、罵人都已經不再重要，更重要的是你要保證自己安全，保護身邊的人。」

賴雅妍在拍《逃出立法院》前，早已接受了一個月的武打課程，自言只要能自己上的，都不會用替身。（陳順禎 攝）

再講到近年來，《逃出立法院》應該是賴雅妍拍過最累的電影，她笑言：「每天、每一場都很辛苦、很崩潰、都不簡單，因為一直在邊逃邊打的關係，基本上體力、力氣、聲音每天基本上都在崩潰的邊緣。」

賴雅妍早在《等一個人的咖啡》跟禾浩辰合作過。（電影劇照）

《逃出立法院》暗藏《等一個人的咖啡》小彩蛋

因為《逃出立法院》並不是賴雅妍跟禾浩辰首次合作，二人早在《等一個人的咖啡》有一齊演出過，當時賴雅妍飾演他的前女友，現在也算是再續前緣，隔了6年再次重逢，對此賴雅妍透露了一個小彩蛋，她說：「其實裡面有個很細膩的設計，在《等一個咖啡》我演的是學姐，他演的是學弟，然後我們是姊弟戀，多年以後的《逃出立法院》我也是學姐，他也是學弟，然後我們也是姊弟戀，所以他叫我學姐是從《等一個咖啡》中來的。而這一次不同的是，我們的交集變得很多很多，他活着我才會活着。」

賴雅妍以瑜伽代替不喜歡的跑步，自言筋骨軟了整個人都好像年輕了10歲，要找自己喜歡、適合自己的運動。（陳順禎 攝）

如何維持「凍齡女神」美貌

提到賴雅妍還有個「凍齡女神」的稱號，問到她平時怎樣去保養，她表示：「我自己非常注重飲食方面，很相信一句話『you are what you eat』，就是你吃甚麼你就會變成甚麼，你吃健康的東西、對的東西，你的身體就會變好，狀況也會變好。這次我在香港這麼長的時間，然後又不能出門，所以基本上都是自己買菜來煮，盡量吃得健康、清淡，我沒有刻意少吃，但因為注重飲食的關係，我從來隔離到現在已經瘦了4公斤，而且是健康的瘦下來，覺得吃跟喝真的很重要，有機、多菜少肉、多水、開心都會有幫忙。」