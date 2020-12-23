【濁水漂流】吳鎮宇極貼地演活露宿者　連環爆粗盡訴香港悲哀

由真人真事改編的港產片《濁水漂流》，由《翠絲》導演李駿碩負責執導兼編劇，並由兩大金馬影帝吳鎮宇及謝君豪主演，其他演員還包括久休復出的雙料影后李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及新晉演員柯煒林等，確實讓影迷非常期待。雖然電影映期未定，但已率先傳來好消息，皆因電影成為唯一一部港產片入圍角逐2021年鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元（Big Screen Competition），確實可喜可賀。

吳鎮宇在《濁水漂流》首度挑戰露宿者角色。（《濁水漂流》劇照）

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作為歐洲其中一個具規模的影展，鹿特丹國際影展足以與歐洲四大影展康城、柏林、威尼斯及盧卡諾相比。對於有幸入圍該影展的重要競賽單元，導演李駿碩表示該影展一直都十分支持各地的新銳導演，而他景仰的婁燁和洪常秀導演都是早年出身於鹿特丹，故他很榮幸今年也可以入選：「這是一部與香港一起歷經兩年跌宕後完成的電影，感謝團隊的努力，希望來年可以儘快放映給香港觀眾。」

《濁水漂流》除了集合多位好戲之人演出，故事也非常貼地，讓影迷非常期待。（《濁水漂流》劇照）

至於在《濁水漂流》中首次挑戰露宿者角色的吳鎮宇，他都特別恭喜電影入選影展：「一部有使命感的電影，一部真人真事改編電影，一部真正的香港電影！恭喜！」；而作為李麗珍復出後，首部接拍的電影，意義更重大。「《濁水漂流》是我復出後的第一套電影，今次同新導演合作是一個好好的經驗，我是拍港產片出身，希望香港製作的電影，有傳承及地方色彩！」

今次是蔡思韵第二部的香港電影作品。（《濁水漂流》劇照）

《濁水漂流》改編自真實事件，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。電影宣布入圍鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元的同時，亦首度公開了電影片段，飾演露宿者輝哥的吳鎮宇，對着被高樓大廈包圍的香港作出控訴，如「起咗咁X多樓」、「棟棟都咁X高」、「香港把X呀」等，道盡不少香港人的心聲。