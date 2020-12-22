《幻愛》男神劉俊謙疑慘墮情色詐騙陷阱　網傳有不雅照及影片流出

新晉人氣男演員劉俊謙近年憑電影《幻愛》，電視劇《教束》和《二月廿九》極速上位，更藉《幻愛》獲得金像獎及金馬獎提名最佳新演員，加上他跟《幻愛》女主角蔡思韵（Cecilia）擦出愛火花拍拖，俊男美女組合成為城中熱話，但近日竟然在台灣，竟傳出男神劉俊謙慘墮情色詐騙陷阱？

劉俊謙憑《幻愛》奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。（《幻愛》Facebook）

早前台灣職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」的球星譚傑龍，被爆出私密畫面遭偷拍且販賣，台灣當局拘捕一名在網上販賣影片的32歲香港余姓男子，以及一名涉嫌恐嚇球星，39歲劉姓男子，二人將會接受法律制裁。

劉俊謙疑似捲入情色詐騙陷阱。(陳順禎 攝)

據台媒報導，台灣刑事局初步統計了受害者，除了包括20位以上的球員外，當中還有知名營養師、模特兒，更令台媒震撼是當中一張雲端資料圖片上，顯示出其中一個資料夾名字寫上「劉俊謙」，有傳當中含有他對着鏡頭燦爛地笑、咬舌舔唇、下體現形的內褲照，以及褲子脫到一半的露股照等等，全部都被事主上載到雲端，未知相片來源及有否侵犯私隱。

據知每條影片收費數百到數千元新台幣不等（約百多到千多港元），如果影片主角為公眾人物，影片價格更會高達萬元新台幣（約二千五百多港元）。買家查閱目錄，便可睇到事主蒐集的照片及影片縮圖，他多年來亦是靠着同樣手法來販賣裸照及偷拍影片，要是買家出價夠高，更可指定想觀看的目標。

32歲香港籍余姓男子蒐集的不雅照及影片，疑似有劉俊謙。（網上圖片）

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