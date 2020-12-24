劉偉強抗疫電影《中國醫生》廣州殺青　以武漢金銀潭醫院為原型

由劉偉強執導；張涵予、袁泉、朱亞文及李晨主演的《中國醫生》，近日在廣州完成全部戲份的拍攝，順利殺青。據了解，電影歷時近8個月的拍攝時間，輾轉武漢、廣州等多地取景拍攝，並獲得多個中央機構鼎力支持。

《中國醫生》當時開機拍攝的情況。（豆瓣圖片）

據了解，《中國醫生》根據新冠肺炎疫情防控鬥爭的真實事件改編，以武漢金銀潭醫院為核心，還同時覆蓋武漢同濟醫院、武漢市肺科醫院、武漢協和醫院、武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）、火神山醫院、方艙醫院等，而故事將以武漢封城76天為故事藍本。

據中國傳媒報道，劇組為了真實還原這段故事，在武漢解封後就立即出發到當地，並與數百位醫護面對面交流，大量收集第一手資料。導演劉偉強稱：「我們拍攝這部電影，就是為了告訴大家，武漢不愧是一座英雄的城市，這些白衣逆行者們不愧是真正的英雄。」

武漢金銀潭醫院曾是收治確診患者和重症患者最多的醫院。（《澎湃新聞》）

《中國醫生》由《中國機長》原班底製作，演員方面包括張涵予、袁泉、朱亞文及李晨等，劇組還特別邀請香港電影金像獎兼大眾電影百花獎最佳新演員得主易烊千璽參演。據了解，電影由籌備到殺青，歷時近8個月，劇組曾到無錫、武漢、上海及廣州四地取景。有指電影於明年在中國上映，未知屆時香港會否一同公映呢？