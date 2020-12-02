《崖上的波兒》12年後終在中國上映　宮崎駿親筆信送上祝賀

由宮崎駿執導及編劇的《崖上的波兒》在2008年日本公映，事隔12年後，作品終於可登陸中國市場，並鐵定12月31日在中國公映。消息傳出後，宮崎駿也向中國影迷送上親筆信祝賀，寫道：「波妞能帶快樂，就太好啦！」

《崖上的波兒》2008年日本公映，而香港則在2009年1月上映。（《崖上的波兒》劇照）

《崖上的波兒》故事講述大海中一尾小金魚偷偷離開她的家，乘着水母來到外面的世界，卻不慎卡在海洋垃圾裏的玻璃罐內，幸好獲小男孩「宗介」拯救。宗介將金魚救出後把她取名為「波兒」，並決心要保護她，而喜歡上宗介的波兒，更開始想要變成人類。

據了解波兒的造型來源自作品的作畫監製近藤勝也當時約3歲大的女兒；至於「宗介」則是以宮崎駿的兒子宮崎吾朗5歲時為藍本。（《崖上的波兒》劇照）

今次《崖上的波兒》是繼《龍貓》及《千與千尋》後，第三部引進中國的吉卜力作品。消息傳出後，宮崎駿特意向中國影迷送上親筆信祝賀，寫道：「波妞能帶快樂，就太好啦！」而信中更畫有《飛天紅豬俠》的主角及曾在宮崎駿兩部作品《龍貓》及《千與千尋》出現的煤炭屎鬼。

《千與千尋》在2019年才在中國上映。（《千與千尋》劇照）

《崖上的波兒》遲遲未有登陸中國市場，坊間曾傳出不同說法，有指當年宮崎駿認為中國盜版嚴重，在考慮版權安全問題後，決定不在中國上映；也有指中國官方認為吉卜力有不少作品的劇情「不符合現實」，會影響民眾的思想。其實《崖上的波兒》的中國譯名曾為《懸崖上的金魚姬》，而今次的正式名稱為《崖上的波妞》。

《龍貓》在201８年才在中國上映。（《龍貓》劇照）

《崖上的波兒》2008年在日本上映，電影全球票房超過2億美元收入。除了票房成績理想外，動畫電影當年亦獲得多項大獎，當中包括第32屆日本電影金像獎最優秀動畫作品獎及最優秀音樂獎等。