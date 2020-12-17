鐵達尼號｜六名中國倖存者被指「貪生怕死」　紀錄片終揭歧視真相

由占士金馬倫執導；里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》，戲中部分劇情是根據1912年4月所發生的鐵達尼號沉沒事故改編，Jack與Rose的淒美愛情故事至今仍然歷歷在目。可是這艘看似只有西方乘客的遊輪上，原來亦有一些華人倖存者，他們的經歷為什麼會被消失呢？

影迷對於《鐵達尼號》的故事至今仍然歷歷在目。（《鐵達尼號》劇照）

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第三屆海南島國際電影節早前在海南舉行，今年一共有32部作品入圍金椰獎，其中有份入圍紀錄片類別的《六人：泰坦尼克上的中國倖存者》（The Six），記載了一段鮮為人知的往事。紀錄片由曾任《Variety》雜誌中國首席記者的英國導演羅飛（Arthur Jones）執導，並由《鐵達尼號》導演占士金馬倫擔任監製。

《六人：泰坦尼克上的中國倖存者》英國導演羅飛早前出席第三屆海南島國際電影節。（網上擷圖）

鐵達尼號在1912年4月14日撞上冰山，並在大約2.5小時後沉沒，最終造成超過1,500人葬身大海，約700人獲救。據了解，海難發生時，原來鐵達尼號上有8名華人，其中6名與電影中的Rose一樣，幸運地逃離鬼門關。然而他們的故事不僅沒有紀錄，而且還飽受歧視。至於與鐵達尼號相關的記載幾乎不見6人的蹤影，他們獲救後的去向一直成謎。隨著紀錄片《六人：泰坦尼克上的中國倖存者》，終於解開這6名倖存華人的身世。

據了解，美國海事歷史學家Steven Schwankert，在一次研究英國水手的歷史時，無意間發現鐵達尼號上竟然有8名華人，於是他立即把此事告知羅飛。兩人召集了來自美國、英國及中國等國家的十幾人，成立調查小組調查此事，還順道開拍紀錄片。

原來有８位華人在鐵達尼號上工作。（《鐵達尼號》劇照）

羅飛很快就發現原來這8名華人，當中大部分是來自廣東的職業水手，並在鐵達尼號上擔任鍋爐工人，年齡介乎24歲至37歲。據《中國日報》的報道，鍋爐工人是船上最辛苦的工種，每天需要工作十四或十五個小時，而且當時華人船員的工資只有白人船員的五分之一：「當時充滿種族歧視，他們可能沒有意識到，但他們的行為表現出白人的優越。」

鐵達尼號沉沒事故最終造成超過1,500人死亡，約700人獲救。（《鐵達尼號》劇照）

因為種族歧視而帶來不公的工資都未算是最可憐，當鐵達尼號撞上冰山開始，他們的劫難才真正開始。當時鐵達尼號只剩下一艘救生艇，還要是壞的，但他們仍決定試一試。據羅飛稱：「後來有倖存者說，因為當時奉行『婦女及小孩優先』，有指華人為了逃生，會打扮成婦女，所以有人認為他們『偷』了別人的位置。」當時美國報章《Brooklyn Eagle》曾報道：「沒有人知道這些華人從哪裡出現，也不知道他們如何會登上了救生艇，但他們確實在內（救生艇）。」當時他們都被外界形容為「貪生怕死」之徒。

《六人：泰坦尼克上的中國倖存者》解開6名倖存華人當年的遭遇。（《六人：泰坦尼克上的中國倖存者》劇照）

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然而羅飛及Steven Schwankert調查發現這並非事實：「他們完全被冤枉。」據了解，8名華人中，有兩位在三等艙等待閘門打開前已被活活踩死，另外五位發現一艘被棄用的破船，並在破船上等待救援期間，遇上救生艇逃生。最後一位，據記載叫Fang Lang的華人並不在破船上。他當時是跟戲中的Rose一樣，把自己綁在門板上，在海上漂流期間遇上救生艇，他才得以存活下來。

據了解，當時Fang Lang在海上漂流期間遇上救生艇，並得以存活下來，其形式跟Rose類似。（《鐵達尼號》劇照）

這6位華人到達美國後，卻遇上更慘的待遇。羅飛：「當時不管你是哪裏人，你都可以去醫院治療。可是因為《排華法案》，這6位華人甚至沒有踏入美國國境。」最終，他們從美國的埃利斯島（Ellis Island）去了古巴。羅飛：「他們就這樣消失了，甚至沒有家人在這海難後前來『認領』他們。」羅飛希望能夠可以透過紀錄片，找到他們的子孫：「我們想找到他們，還原一段被掩蓋的歷史。」