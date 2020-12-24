【台版《思·裂》】《複身犯》首預告出爐　楊祐寧神演繹五種人格

由《麻醉風暴》導演蕭力修執導；楊祐寧主演的電影《複身犯》（原名：代號193）早前公開了超前導預告。雖然全片不到一分鐘，但已經足夠引起網民熱議，甚至有網民指電影讓人聯想到由占士麥艾禾（James McAvoy）主演的《思·裂》（Split）。

《複身犯》讓影迷聯想到由占士麥艾禾（James McAvoy）主演的《思·裂》。（《思·裂》劇照）

從超前導預告可以見到，飾演男主角許明哲的楊祐寧，被關在一個神秘空間，並看到他歇斯底里地呼救：「他們告訴我車上的人都死了。」但鏡頭一轉卻突然讓人不寒而慄，皆因不斷尋找逃離辦法的他，先對著鏡頭說：「不要相信他們。」下一秒他指自己竟然是「一個借屍還魂的怪物」。究竟「他們」是指誰呢？而究竟許明哲是人是鬼呢？難怪電影會被喻為是台灣年度犯罪懸疑巨作。

楊祐寧在戲中飾演許明哲，但他的角色究竟是人還是鬼？（《複身犯》影片擷圖）

《複身犯》由楊祐寧及張榕容主演，故事講述一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出連環兒童失蹤案件。警方追查失蹤兒童的下落時，竟發現車上罹難的乘客，被利用意識上傳技術借屍還魂，從而獲得死而復生的機會。五名人格就這樣上傳至一個被判死刑的腦死植物人當中，五個嫌疑犯、五種版本的「真相」，究竟當中「誰」是受害者，而「誰」是兇手呢？

相信影迷看完這條預告，都想問究竟許明哲是誰？（《複身犯》影片擷圖）

而在《複身犯》超前導預告中，楊祐寧一人分演多個角色，時而大笑，時而哭泣，更瘋狂拍打自己，並不斷重複說：「不要相信他們。」燒腦的劇情讓影迷非常期待。難怪楊祐寧不諱言，指《複身犯》是他主動爭取演出的。電影將在明年2月26日台灣上映，未知屆時香港會否一同公映呢？

有指許明哲體內有五名人格。（《複身犯》影片擷圖）