台灣導演鈕承澤性侵案二審維持原判4年　仍不認罪可再上訴

台灣導演鈕承澤於2018年被控在住處性侵《跑馬》劇組一名女工作人員，年初該名女受害人自行向台北當局提交驗傷程序，但鈕承澤則表示正跟她「朝男女朋友方向進行的關係」，互相都有好感，聲稱女方沒拒絕，不過後來鈕承澤方面只想賠錢了事，從未認罪，今日（2日）台北當局二審維持原判4年徒刑，而鈕承澤仍可上訴。

鈕承澤曾執導多部著名作品，不過近年最哄動必定是他性侵一案。（視覺中國）

當時案發經過：

2018年11月23日鈕承澤邀請多位工作人員在他家聚會，當眾人陸續離開時，只剩被害人一人留在鈕承澤的家中，其後鈕承澤要求她坐到梳化上，被害人雖有聽從但同時都有保持距離，不料鈕承澤仍繼續接近被害人，撫摸她的頭髮和背部，更將她壓在梳化上強吻，即便被害人哭求「不要」，但仍被強行脫去衣物吻胸，一手壓住被害人，同時用另一隻手進行性侵。

被害人指控，鈕承澤曾試圖硬上，但因他當時無法正常勃起，最後強逼她口交，而她則奮力緊閉嘴巴且拎轉頭避開，不斷在梳化上哭訴「不要」和「想回家」。突然鈕承澤停下一切動作：「對不起我太急了」、「好，回家，讓你回家」，被害人才馬上穿回衣服離開現場，事後得友人支持才能鼓起勇氣作出提告。

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鈕承澤今年4月被宣判4年徒刑。（視覺中國）

進行一審時，鈕承澤又自稱自己因飲醉酒的關係而斷片，記不清楚發生過甚麼事，鈕承澤曾希望賠錢與女方和解來彌補傷害，不過女方未有接受，裁判官更有指鈕承澤欠缺性別平權意識，亦無悔過之心，今年4月被判刑4年，鈕承澤再次上訴後同樣不認罪，今日進行二審維持原判4年徒刑，鈕承澤仍可上訴。

有指鈕承澤曾多次向被害人道歉，但就從不肯承認罪行。（視覺中國）