【藍調天后】「黑豹」為角色苦練小號　細膩演出成奧斯卡影帝大熱

由已故美國男星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）及奧斯卡最佳女配角維奧拉戴維斯（Viola Davis）主演的《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom），早前在Netflix上架後，獲得極高評價，甚至有許多網民稱兩位主角是明年奧斯卡影帝、后的大熱人選。

《藍調天后》由查特域克保斯曼及維奧拉戴維斯主演，兩人的演出獲得不少好評，電影目前在「爛番茄」獲得99%新鮮度。（《藍調天后》劇照）

《藍調天后》由曾獲東尼獎最佳劇本的美國導演George C. Wolfe執導；並由查特域克保斯曼及維奧拉戴維斯主演。電影改編自August Wilson備受好評的著名劇作，故事講述在1927年，「藍調之母」Ma Rainey一次錄音的經歷。雖然Ma Rainey非常有名，但礙於當時黑人的地位非常低微，所以見到Ma Rainey遭不少白人敵視。

從電影開頭可以知道，即使Ma Rainey巡迴演唱中，但她為了這次錄音特地到芝加哥時，在當地遇上交通意外後，到場的警員竟質疑Ma Rainey的車是偷來的，這讓她氣得高聲大叫：「我花錢買的車。」該名警員更直言這是她的片面之詞，他們需要調查清楚：「我剛剛打電話叫囚車來把他們移送警局。」而圍觀的白人同樣敵視Ma Rainey等人。

維奧拉戴維斯飾演的角色是「藍調之母」Ma Rainey。（《藍調天后》劇照）

這樣的情節，相信會讓影迷聯想到獲得第91屆奧斯卡最佳電影兼最佳原創劇本的《綠簿旅友》（Green Book）。當時美國著名黑人爵士樂鋼琴家Don Shirley前往深南部保守地區巡迴演出，即使是白人邀請演出，他也得不到與白人相同的服務，甚至他更被禁止到白人專用的餐廳用餐。任憑Don Shirley認識當時的司法部長，時任美國總約翰甘迺迪的弟弟Robert F. Kennedy，但他就是得不到與白人同樣的服務。

「藍調之母」Ma Rainey的遭遇，與美國著名黑人爵士樂鋼琴家Don Shirley相似，前者生活的年份還要比後者早很多。（《綠簿旅友》劇照）

《藍調天后》除了講述Ma Rainey遭到白人敵視外，派拉蒙唱片公司主管也一手只為錄取好的聲音，好讓公司可以賣唱片賺錢。飾演Levee Green的查特域克保斯曼，他在戲中同樣講述了他的母親如何遭白人男人輪姦的經過。他質問同樣有信仰，樂團的長號兼結他演奏家卡勒「上帝從不聽黑人的禱告。」他甚至拿出刀來試探上帝：「來救救這個黑人。」所以當《綠簿旅友》可以成為奧斯卡最佳電影，《藍調天后》問鼎奧斯卡的機會相信又會大增。

《藍調天后》除了帶出白人敵視黑人外，也有關於黑人與黑人之間的矛盾。（《藍調天后》劇照）

除了劇本的因素外，電影的場景雖然只圍著錄音廠，但四個性格各異的黑人待在練習室時互相的揶揄，火花四濺，並帶出黑人除了飽受白人的敵視外，其實黑人的內部都出現矛盾，有人選擇不變，但也有人選擇求變。

另外，演出陣容也備受推崇，特別是飾演Levee Green的查特域克保斯曼。在電影的尾聲，他刺死了樂團其中一名成員後，他不知所措的反應，再加上他的背景故事，讓觀眾都感到心痛及同情。

飾演Levee Green的查特域克保斯曼，他的角色就是變革派，可惜他過於急躁的性格，讓他的事業未能更上一層樓。（《藍調天后》劇照）

除此之外，查特域克保斯曼為了演好角色，特地去背小號的指法。當時為電影配樂的Branford Marsalis曾問查特域克保斯曼：「為何不找一個小號手演奏就好？」但他就是敬業：「你叫得動很多演員為了角色去健身，但花時間去學小號，還把指法都弄對就很誇張。」可見查特域克保斯根本天生就是一位藝術家。

查特域克保斯曼為Levee Green這角色，花時間去學小號的指法。（《藍調天后》劇照）

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雖然《藍調天后》有齊「天時」黑人主題及「人和」演員的精彩演出，但卻欠缺「地利」，原因是Netflix在奧斯卡的記錄並不好。今年大熱的《愛爾蘭人》最後無獎落袋，而去年的《羅馬》僅由導演艾方素柯朗奪得最佳導演獎，電影衝擊最佳電影寶座失敗，而當年正是由《綠簿旅友》奪得最佳電影。未知同樣來自Netflix的《藍調天后》，會否有機會成為明年奧斯卡的大嬴家。