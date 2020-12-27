Netflix 2020 十大電影　荷里活貫徹賣動作韓台代表有驚喜

2020年受新冠疫情影響的關係，今年電影業大受影響，不單止有很多大片未能如期上映，即使能夠搬上大銀幕，檔期也不算很長，就此形成改變了觀眾的消費模式，同時大力推動了串流平台用戶的增長，當中Netflix必定是其一的主流媒體，以下跟大家一起回顧2020年Netflix 10套電影！

《喋血戰士》（Bloodshot）是早期上架Netflix的電影之一。（電影圖片）

由雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot）可算是最初的上架Netflix的電影，電影改編自全球暢銷勇士漫畫（Valiant Comic）同名漫畫角色「喋血戰士」，由《狂野時速》系列金牌製作班底打造，雲迪素化身為再造人戰士，全身細胞改成納米戰甲，更擁有自癒能力，但就一直都被組織控制，最終只能靠自己的不死身想逃離。

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睇過《The Call：超時空通話》的觀眾，幾乎無人不大讚全鍾瑞的演出。（《The Call：超時空通話》劇照）

韓國電影方面都有兩套作品上架，包括由劉亞仁、朴信惠主演的喪屍片《#ALIVE》，後者《The Call：超時空通話》同樣有朴信惠、怪物新人全鍾瑞、凍齡金成鈴、李伊等人，而且劇情緊張刺激又冇冷場，加上全鍾瑞由被虐者轉化成為連環殺人魔的演技十分出色，幾乎無人不讚！

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《刻在你心底的名字》成為本年度話題之作，電影在台灣票房已經破億，12月23日上架Netflix。《刻在你心底的名字》劇照）

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