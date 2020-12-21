「黑豹」查特域克保斯曼絕密故事曝光　為好友仗義執言寧退出劇組

在Marvel電影宇宙中飾演黑豹的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），他在今年8月因大腸癌病逝，讓全球影迷傷心欲絕。早前美國雜誌《The Hollywood Reporter》訪問了他身前多位密友，並談及不少從未曝光的絕密消息。

查特域克保斯曼（左2）在今年8月因大腸癌病逝，讓全球影迷傷心欲絕。（《黑豹》劇照）

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

引述《The Hollywood Reporter》的報道指出，原來Marvel Studios除了籌備《黑豹2》外，還計劃開拍《黑豹》第三集。據報道指出，查特域克保斯曼的經理人Michael Greene為前者爭取到一千萬美元的片酬，其合約的附加條款還包括Marvel Studios有權已二千萬美元片酬續簽他開拍《黑豹》第三集。

有指Marvel Studios跟查特域克保斯曼的新合約上，還附加《黑豹》第三集的條款。（《黑豹》劇照）

雖然《黑豹2》當時仍在籌備初期，但Marvel Studios已經急不及待與查特域克保斯曼簽訂《黑豹》第三集的合約。皆因在2018年上映的《黑豹》風靡全球，除了全球票房大收超過13億美元收入外，還幫Marvel Studios首奪奧斯卡獎項，最終《黑豹》一口氣奪得佳原創音樂、最佳服裝設計及最佳藝術指導等個技術大獎。

所以不難相信，在Marvel Studios跟查特域克保斯曼簽合約拍《黑豹2》時，前者已經計劃《黑豹》第三集。可是如今查特域克保斯曼的離去，無論《黑豹2》最終如何發展，都會讓影迷感到唏噓。

查特域克保斯曼的每次演出，他都會為好其團爭取較好福利。（《黑豹》劇照）

除此之外，查特域克保斯曼相當照顧別人，據該報道續指出，查特域克保斯曼的每次演出，其經理人Michael Greene都會協助他把其髮型師Deidra Dixon及化妝師Siân Richards爭取到合約上，目的就是為她們爭取更好的福利：「Michael就是我們所有人的指揮官。」

如今查特域克保斯曼的離去，無論《黑豹2》最終如何發展，都會讓影迷感到唏噓。（《黑豹》劇照）

當時查特域克保斯曼獲邀拍攝Netflix電影《誓血五人組》（Da 5 Bloods），當時導演Spike Lee有其個人的髮型及化妝團隊，而劇組真的阻止查特域克保斯曼的髮型及化妝師來片場：「他們真的阻止他（查特域克保斯曼）擁有自己的團隊，還跟他說『你不能擁有隨行人員』。」

當時查特域克保斯曼回覆：「她們不是隨行人員，如果她們不來，我就不需要拍攝這部電影。」可見查特域克保斯曼一直為好友爭取更好的待遇，這也難怪他們稱查特域克保斯曼為「他是我見過最有影響力的演員」。

查特域克保斯曼差點盲退出《誓血五人組》。（《誓血五人組》劇照）

這個五人團隊，最終「主角」查特域克保斯曼先行離開，其私人助理Craig Anthony回憶：「我們一直都是一個團隊，我們好像一家人，我們和他一起工作了四至五年時間。」至於《黑豹2》的製作，Siân Richards及Michael Greene都會參與，而Craig Anthony則表明不會參加。