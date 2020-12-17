吉高由里子新片挑戰盲人角色　初出道曾為興趣全裸演出電影

去年憑《我要準時放工》奪得第101回日劇學院賞主演女優賞的日本女星吉高由里子，由2006年出道至今，曾經挑戰過不同類型的角色，當中要數最具話題性的角色，相信是她在《蛇信與舌環》中全裸演出，她也憑此電影獲得第32屆日本電影學院獎新人俳優獎及第51回藍絲帶獎新人賞。今次吉高由里子再有新挑戰，就是在新戲中首次挑戰盲人角色，雖然她大呼拍攝困難，但她完美演繹獲同戲的男星橫濱流星大讚。

吉高由里子去年憑《我要準時放工》獲得第101回日劇學院賞最佳女演員寶座。（《我要準時放工》劇照）

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今次吉高由里子主演的新戲《想見你的愛》（Your eyes tell）是改編自2011年上映的韓國電影《看不見的愛》，電影講述男主角是一位優秀的拳擊手，但之後因某件事情後突然消失匿跡。

早上送水、晚上當停車場管理員為生的男主角之後遇上個性活潑善良，但失明的女主角。之後兩人相戀，並過着幸福快樂的生活。可是男主角某天發現，原來當初女主角失明的原因，原來是與他有關。於是他決定參加一場生死格鬥賽，為愛人籌取龐大的醫藥費。

吉高由里子出道14年，今次首次挑戰盲人角色，她不只去盲人學校學習，還在家蒙眼練習走路及下廚。當她正式拍攝時，還要刻意避開與橫濱流星對視，難怪她稱揣摩盲人感情表達非常困難。雖然如此，但她努力獲得橫濱流星大讚：「差點相信她真的看不到！」

吉高由里子在2006年出道，而她首部主演的電影是由園子溫執導的《紀子出租中》。（《紀子出租中》劇照）

其實吉高由里子在2006年出道至今，都一直接受不同的挑戰。她首部主演的電影《紀子出租中》，就為她帶來第28屆橫濱電影節新人獎。可惜她在2007年遭遇上一場可怕的車禍，下顎嚴重骨折，需要入住加護病房5天。

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她在住院時迷上金原睛所寫的芥川龍之介獎得獎小說《蛇信與舌環》，她出院後便聯同導演蜷川幸雄將小說改編成電影。她更在電影中初嘗全裸、性虐等大尺度戲碼。最終她憑電影奪得第32屆日本奧斯卡、日本藍絲帶及日本電影影評人大獎的最佳新人獎。當時大膽的舉動被媒體稱為是「為藝術犧牲」。

吉高由里子出道14年，至今演出過不同類型的角色。（《檢察狂人》劇照）

近年她最引起日本觀眾共鳴的作品，相信是去年上映的日劇《我要準時放工》，而劇集也讓她榮登第101回日劇學院賞最佳女演員寶座。曾經演過學生、OL、周刊記者、編劇、檢察官、殺人犯的吉高由里子，她在新戲《想見你的愛》又再接受新挑戰。