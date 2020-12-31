「邦女郎」Gemma Arterton後悔跟007「上床」：剛入行時身無分文

《007：生死有時》（No Time to Die）相信是英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）的最後一部占士邦電影。可惜受到新冠肺炎疫情影響，電影最終押後一年才上映。雖然電影要等到明年4月才上映，但曾與他在《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）合作的「邦女郎」英國女星Gemma Arterton近日接受外媒訪問時，坦言她至今仍因此角色而遭到批評，並非常後悔接演這電影，唯她表示當時的她根本別無選擇。

Gemma Arterton出場時間不多，但仍需要擊敗1,500名對手才獲得此角色。（《新鐵金剛之量子殺機》劇照）

現年34歲的Gemma Arterton曾被喻為是英國影壇上具有才華的實力派女星，當時年僅18歲的她，獲得皇家戲劇藝術學院的獎學金，之後還參演過《St Trinian's》、《波斯王子：超時空之戰》、《人‧神‧魔戰》及《皇家特工：第一任務》等。當中要數她最為人熟悉的影視作品，相信是《新鐵金剛之量子殺機》。她在戲中飾演MI6的特務Strawberry Fields，可是出場時間不多，除了跟占士邦上床外，最後她遭反派報復，全身塗滿黑油而死，相信仍有不少影迷記得。

Gemma Arterton有份演出《皇家特工：第一任務》。（《皇家特工：第一任務》劇照）

雖然她的角色對劇情沒有太大作用，但據了解，她仍需要擊敗1,500名對手，才獲得這角色。相信當時Gemma Arterton也跟不少人一樣，認為能成為「邦女郎」會對往後的事業有很大幫助。如今回想當年這決定，Gemma Arterton對此感到非常後悔：「在我剛入行的時候，我身無分文，我對於能夠工作及賺錢而感到高興。」她續指出：「至今仍因《新鐵金剛之量子殺機》而遭到批評，但當時我只有21歲，我有一筆學生貸款，而你知道那是占士邦的電影。」

《Black Narcissus》是英國廣播公司第一台的劇集，由Gemma Arterton主演。（《Black Narcissus》劇照）

然而如今她重溫這段往事，她在12年後卻有不同的體會：「但當我長大後，我意識到邦女郎有很多錯誤，Strawberry當時應該說不，而且她應該穿著平底鞋。」其實在《新鐵金剛之量子殺機》後，Gemma Arterton曾經都非常進取，當中包括她在2009年上映的《The Disappearance of Alice Creed》中，有裸露兼性虐的戲碼。