辛康納利逝世︱辭演007竟因禿頭？　12年前拍廣告成幕前最後演出

荷里活老牌影星辛康納利(Sean Connery)昨日(31日)離世,享年90歲。作為電影史上首位「占士邦」(James Bond),他在11年內七度飾演特務007,為這個特務角色奠下良好基礎。身高1.88米的辛康納利,配合健壯身型與風度翩翩的外貌,令占士邦的形象深入民心,不過原來當年他辭演《鐵金剛》系列,原來亦跟外型有關。

有指辛康納利飾演「占士邦」時要戴假髮。(劇照)

據外國媒體報導,辛康納利自60年代中起便受禿頭問題困擾,對於要飾演男神級角色的他來說備受壓力,後來更要戴假髮上陣,加上憑占士邦一角走紅後被定型,到41歲時他便決定辭演這個角色。

點擊下圖回顧辛康納利7部「占士邦」電影海報:

點擊下圖觀看辛康納利《鐵金剛勇破火箭嶺》如何在香港「喪生」:

+ 19 + 19 + 19

踏入80年代,辛康納利樂於挑戰不同類型角色,《義膽雄心》(Untouchable)、《聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade)、《追擊赤色十月》(The Hunt for Red October)及《石破天驚》(The Rock)都成為他的代表作。到2000年,辛康納利淡出影圈,最後一次公開演出,是於2008年為名牌Louis Vuitton拍廣告,當時已年近80歲的他仍然有型有款。