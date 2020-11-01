辛康納利逝世︱辭演007竟因禿頭？　12年前拍廣告成幕前最後演出

荷里活老牌影星辛康納利（Sean Connery）昨日（31日）離世，享年90歲。作為電影史上首位「占士邦」（James Bond），他在11年內七度飾演特務007，為這個特務角色奠下良好基礎。身高1.88米的辛康納利，配合健壯身型與風度翩翩的外貌，令占士邦的形象深入民心，不過原來當年他辭演《鐵金剛》系列，原來亦跟外型有關。

有指辛康納利飾演「占士邦」時要戴假髮。（劇照）

據外國媒體報導，辛康納利自60年代中起便受禿頭問題困擾，對於要飾演男神級角色的他來說備受壓力，後來更要戴假髮上陣，加上憑占士邦一角走紅後被定型，到41歲時他便決定辭演這個角色。

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踏入80年代，辛康納利樂於挑戰不同類型角色，《義膽雄心》（Untouchable）、《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）、《追擊赤色十月》（The Hunt for Red October）及《石破天驚》（The Rock）都成為他的代表作。到2000年，辛康納利淡出影圈，最後一次公開演出，是於2008年為名牌Louis Vuitton拍廣告，當時已年近80歲的他仍然有型有款。