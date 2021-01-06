林青霞微博留言有問必答　談梅艷芳是義氣兒女　王祖賢最愛笑

現年66歲的林青霞，因為出版《鏡前鏡後》一書，把關閉6年的微博帳號重新開通，自此她除了不時與粉絲分享日常生活外，還積極回答他們的提問。近日有粉絲留言，問曾與林青霞合作的明星好友為人如何時，她都逐一有問必答。

林青霞除了不時與粉絲分享日常生活外，還積極回答他們的提問。（林青霞微博擷圖）

林青霞日前（1月5日）在微博貼文，翻出了塵封35年的LV化妝箱，並寫道：「《鏡前鏡後》裏的一篇文章「閨密」，談到施南生送我的一個化妝箱，今天拿出來，三十五年了，雖然發霉了，其他功能都很好，很堅實。 」可見她相當珍惜這份禮物。

許多粉絲都有在這則貼文留言，而林青霞都一一回覆，非常有心思。除此之外，有粉絲想聽聽她談圈中好友為人時，她也全部解答，當中包括王祖賢、鄧麗君、梅艷芳、張國榮及作家三毛等。

當年林青霞曾與王祖賢合作，由年程小東及李惠民聯合執導的《東方不敗之風雲再起》。（《東方不敗之風雲再起》劇照）

林青霞讚王祖賢︰「個子好高，皮膚好細好白，講話輕輕的帶點氣音，很喜歡笑」、讓粉絲想起兩大女神當年合作的畫面。除此之外，她又提到鄧麗君是個「處處為人著想的人」，而梅艷芳則如外界所言，「是非常有義氣的江湖兒女」、至於三毛則「是個為愛情而活的人」。最後到張國榮，林青霞稱：「先看《窗裡窗外》和《雲去雲來》 （兩本著作名稱），很多人想看我寫張國榮，包括白先勇，讓我想想怎麼寫。」

除了與透露明星好友為人外，林青霞也一一回應粉絲的留言，展示出親民作風。