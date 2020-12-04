林青霞苦戀秦漢不惜做第三者兼悔婚　最終仍未能步入婚姻殿堂

「台灣影壇第一美女」林青霞從影多年，留下不少代表作包括《窗外》、《滾滾紅塵》、《笑傲江湖之東方不敗》、《白髮魔女傳》、《新龍門客棧》等等，贏過金馬影后，更是港台深愛的女演員。最近她推出著作，令網民對她舊史深感興趣，特別是其九曲十三彎的感情路，後來在40歲才跟丈夫邢李㷧結婚。

林青霞19歲已經好靚。（照片由天地圖書提供）

林青霞在19歲拍攝《窗外》時遇上秦漢，兩人似乎一拍即合，林青霞更因此背上第三者的名號，因為當時秦漢早已跟邵喬茵結婚，但他都沒有理會自己人夫的身分，對林青霞多加關心，引起老婆不滿，兩人最終於1980年3月離婚收場。

不過在1980年初，林青霞早已放下港台演藝事業赴美國進修，此時秦祥林早已對林青霞展開猛烈追求，更被媒體以「與林青霞越洋電話」、「決定赴美」、「在美與林青霞共賞金盞花」等細節為目標多番報導。直到1980年9月，林青霞跟秦祥林在美訂婚，而原先已離婚的秦漢跟邵喬茵復合同居，但就未再有登記結婚，後來在1983年兩人再度分手，只對外宣稱性格不合。

林青霞與秦漢(左)、秦祥林(右)的感情為人所熟知。(網上圖片)

原先跟秦祥林在美國訂婚的林青霞在1984年解除婚約，到了1985年在瓊瑤的撮合下，秦漢及林青霞再度交往，此後離離合合直到1994年未能修成正果，兩人的關係正式告終。

曾經有報道指出，秦漢曾提及沒有娶林青霞的原因：「螢幕上的情情愛愛一旦落實到生活的柴米油鹽中，或許並不是當初那麼美好，這就是為什麼相愛容易相守難。」

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林青霞與秦漢在《窗外》中飾演一對夫妻。(網上圖片)

而看著林青霞長大的瓊瑤都曾提及：「在我們合作的那10年，我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他，2人卻不能在一起」

而林青霞於1994年6月29日跟香港富商邢李㷧在美國舊金山結婚，從影超過20年的她在婚後淡出影壇，跟隨丈夫長居香港，兩位愛女邢愛林及邢言愛分別在1996年與2001年出生。

林青霞指在她最寂寞的時候，遇上待她如珠如寶的邢李㷧，所以火速決定下嫁。（視覺中國）