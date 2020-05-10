白髮魔女傳｜林青霞自責忽略張國榮病情　終生避走文華酒店某地方

今年的4月1日是哥哥張國榮逝世17周年，由哥哥主演的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》作出全新4K修復，重登大銀幕。不過，早前因遇上疫情問題，電影要延遲重映。現在戲院重開，影迷終於有機會再欣賞這兩部經典之作。 在《白髮魔女傳》中，張國榮與林青霞飾演一對戀人，林青霞曾經在散文集中坦言，自己很後悔當年未能及時幫助哥哥，更透露自哥哥離世後，她總是會避開文華酒店裡的這個地方。

張國榮在《白髮魔女傳》中飾演狂放不羈的卓一航。（電影劇照）

由哥哥主演的電影《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》這兩套經典愛情電影經修復後，重登大銀幕，作品再喚起大家對哥哥的思憶。在27年前的《白髮魔女傳》中，哥哥與林青霞飾演一對虐心戀人，講述哥哥飾演的武當弟子卓一航，戀上了林青霞飾的邪魔妖女練霓裳，兩人的戀情波折重重，最後卓一航誤會練霓裳，終釀成悲劇。

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張國榮逝世17年 重修《白髮魔女傳》《夜半歌聲》高清劇照曝光

哥哥當年一句說話 令青霞放心演激情戲

張國榮與林青霞在戲裡有一場在水中纏綿激吻的戲，非常令影迷難以忘懷，原來導演于仁泰當年預先叫哥哥要拍得肉緊一點，全靠哥哥趁片場沒有人時與導演及攝影師鮑德熹，跑到化妝間與林青霞談談，哥哥一句︰「你相信我了，就算我真的摸到也無所謂。」最終，二人的互信，那場戲才激情得來又自然。

戲外，張國榮與林青霞是牌友也是好友，拍攝1993年的《射鵰英雄傳之東成西就》時，林青霞拍水中出浴的鏡頭，甚至會叫哥哥幫自己看著有沒有穿崩。二人惺惺相惜，哥哥曾透露自己可以連續打七日七夜打麻將，他更取笑林青霞跟不上大家的牌章，打兩圈就頭暈要走先，分享打牌的趣事。

《白髮魔女傳》（The Bride With White Hair）依據香港作家梁羽生所撰寫的武俠小說《白髮魔女傳》為基礎，再進行改編的電影作品。（《白髮魔女傳》劇照）

白髮魔女傳｜張國榮說服林青霞親演激戰戲 「就算摸到也無所謂」

因為SARS的疫情 林青霞趕不及介紹醫師給哥哥

對於哥哥的離世，其實林青霞相當不捨，原來哥哥生前二人曾相約去看戲，看罷哥哥把手搭在林青霞的肩膀，林青霞當時發現哥哥的手在抖震，看到他的神情已覺不妥。林青霞打電話給施南生，得知哥哥當時已受嚴重憂鬱症困擾。

林青霞認識一個能幫助憂鬱症病人的醫師，但當年碰上SARS的疫情，那位師傅剛好住的酒店是SARS病毒源頭，所以就沒有介紹哥哥去見對方。最後未能趕及幫助哥哥，林青霞痛心疾首，2011年推出散文集《窗裡窗外》時，她在文章追憶摯友張國榮，字裡行間都相當自責，當時未能為哥哥安排心理醫生，否則或許不會釀成悲劇。

張國榮與林青霞在水中纏綿的一場戲更是最令人難以忘懷。（《白髮魔女傳》劇照）

​2014年，林青霞出散文集《雲去雲來》時，提到張國榮，她就傷心地說：「他走了我痛心疾首，沒有幫到他非常遺憾。」

她更在書中透露，原來自從張國榮走了之後，「我總是會避開文華酒店2樓長廊邊的位置，因為那裡是我們曾經促膝長談的地方。」