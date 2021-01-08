《盜夢偵探》15周年　啟發基斯杜化路蘭拍出《潛行凶間》之作？

由已故日本著名動畫導演今敏執導的《盜夢偵探》，是改編自日本作家筒井康隆的同名科幻小說，不過電影劇情做了大幅變動及精簡。電影以夢與現實為主題，所以許多人把這作品與基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《潛行凶間》作比較，其實不難發現，《潛行凶間》的部份場景與《盜夢偵探》其實都非常相似。

《盜夢偵探》在Netflix上線，巧合地今年是電影上映15周年。（《盜夢偵探》劇照）

《盜夢偵探》在15年前在威尼斯影展首映時獲高度肯定，獲入圍角逐該影展的最高榮譽金獅獎，是繼2004年上映的《哈爾移動城堡》後，第二部入選該影展的日本動畫，不過當年金獅獎最後由賈樟柯自編自導的《三峽好人》所奪得。

《盜夢偵探》講述精神治療研究員千葉博士，她在研究所透過可以進入人夢境的機器治療患者。可是，這夢境機器的裝置遭人偷走。為了避免釀成大禍，千葉博士與夢境的化身「小辣椒」，在現實及夢境中一齊開始追查兇手。

《潛行凶間》在2010年上映時，讓影迷聯想到2006年上映的《盜夢偵探》。（《潛行凶間》劇照）

電影以一段馬戲團的畫面為開場，見到刑警粉川原本在觀眾席等候追捕犯人時，竟被台上的魔術師玩弄，之後經歷了一連串的冒險。最後他來到一條走廊，看見自己負責的殺人案的受害者倒下，而兇手卻逃之夭夭。之後見到粉川從墜落中驚醒過來，而當時在夢中陪着他的女子名為「小辣椒」。之後大家就知道，原來當時粉川正接受小辣椒以夢境裝置「DC迷你」進行夢境心理治療。之後小辣椒留下名片就離開。

《盜夢偵探》是一部以夢與現實為主題的動畫電影。（《盜夢偵探》劇照）

在「小辣椒」離開後，電影回到現行，見到千葉博士從「DC迷你」發明者時田口中得知有三部「DC迷你」的夢境裝置遭偷走，而隨著裝置一起失蹤的還有時田的助手日森，於是千葉嘗試透過夢境追查兇手。當時融合現實及夢境的劇情，獲極高的評價，其中日本動畫兼特攝片研究員氷川竜介極力推崇，認為電影中的夢境和現實無縫接軌，動畫正好可以在很多方面突破這兩者的界線，甚至連原著作家都極力讚譽，認為今敏把劇情大幅簡化後變得更加有力，再加上視覺效果讓作品更上一層樓。

刑警粉川是精神治療研究員千葉博士的其中一個客人，而動畫電影也含有不少性隱喻。（《盜夢偵探》劇照）

隨著時間流逝，在《盜夢偵探》四年後，出現了同樣以夢與現實為主題的《潛行凶間》。當時有影迷認為，《潛行凶間》的部份場景與《盜夢偵探》非常相似。如粉川看見自己負責的殺人案的受害者倒下的的夢境、小辣椒在夢境進入另一個新夢境的一幕、和她在夢境時的衣著以及粉川在升降機內進入不同夢境層次的畫面等。然而面對影迷指控他「抄襲」今敏，導演基斯杜化路蘭曾稱：「《潛行凶間》是高中開始構思的劇本，而且自己真的沒看過《盜夢偵探》。有觀眾看過《潛行凶間》的觀眾跟我提起過他。」至於抄襲、致敬，還是巧合，影迷自行判斷。

千葉博士是現實，而「小辣椒」則是夢境，而兩人的性格非常不同。（《盜夢偵探》劇照）