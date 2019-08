【TENET】路蘭新作海報曝光　網民猜測或同《潛行凶間》有關

由狄維莊遜(Dwayne Johnson)及積遜史特咸(Jason Statham)主演的《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)早前公映,雖然電影獲不俗評價,可是焦點卻意外落在放映電影前,由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的神秘新作《TENET》的首條前導預告上。據了解,《TENET》的預告是北美限定,其他地方的觀眾相信要再等一段時間。 至於《TENET》的首條前導預告出爐後,隨即在網上瘋狂洗版,甚至有人猜測是《潛行凶間》(Inception)的續集。

由狄維莊遜及積遜史特咸主演的《狂野時速:雙雄聯盟》雖然獲不俗評價,但目前焦點則落在基斯杜化路蘭新作《TENET》上。(《狂野時速:雙雄聯盟》劇照)

由基斯杜化路蘭執導;John David Washington、羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)及Elizabeth Debicki主演的《TENET》將在明年7月上映。早前《狂野時速:雙雄聯盟》在北美放映前,讓看電影的觀眾率先欣賞《Tenet》的首條前導預告,旋即引起網絡熱話。之後,官方索性推出動態海報,而此海報流出後,網上即時傳出《TENET》或是《潛行凶間》的續集。

《TENET》將由John David Washington、Elizabeth Debicki及羅拔柏迪臣主演。(網上圖片)

《TENET》由宣布開拍至今,一直都充滿神秘感。除了導演路蘭曾透露電影是關於國際間諜戰的動作片外,便沒有公布其他消息。據了解,連演員看劇本都需要鎖在房間內,可見電影保密工夫非常充足。至於今次《TENET》在北美無預警下播出首條前導預告,做法讓人非常意外。

據了解首條前導預告長約一分鐘,全片只見到John David Washington。他站在一塊留有子彈痕跡的玻璃前,之後出現兩句神秘字句「是時候迎來新的領導者」(Time has come for a new protagonist)及「是時候迎來新的使命」(Time has come for a new kind of mission)。之後鏡頭一轉,看到他連環出拳,大批全副武裝的警察出現。最後,John David Washington還戴上氧氣罩望向鏡頭。

目前只有米高堅(左)一位《潛行凶間》演員會參演路蘭新作《TENET》。(《潛行凶間》劇照)

雖然這條前導預告透露的資料不多,然而有觀看過預告的觀眾表示,John David Washington在前導預告中,好像落入時間迴圈,而且《TENET》最後的「E」及「T」是倒轉放,故不少人懷疑電影將會大玩時空交錯。

不久,官方就公開了《TENET》首張海報,還要是動態海報。影迷可以見到,戲名不停旋轉着,而且黑白色互換。由於導演曾指出《TENET》是關於國際間諜戰的動作片,而《潛行凶間》是講述盜夢者(extractor)利用潛意識進入別人夢境從而竊取機密。值得注意的是,這是否意味着《TENET》的故事發生在《潛行凶間》的同一世界呢?在消息欠奉下,目前只有米高堅一位《潛行凶間》演員會參演路蘭新作《TENET》。

《TENET》早前公開了電影動態海報。(@GeekVibesNation Twitter 擷圖)