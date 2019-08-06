【TENET】路蘭新作海報曝光　網民猜測或同《潛行凶間》有關

由狄維莊遜（Dwayne Johnson）及積遜史特咸（Jason Statham）主演的《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）早前公映，雖然電影獲不俗評價，可是焦點卻意外落在放映電影前，由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的神秘新作《TENET》的首條前導預告上。據了解，《TENET》的預告是北美限定，其他地方的觀眾相信要再等一段時間。 至於《TENET》的首條前導預告出爐後，隨即在網上瘋狂洗版，甚至有人猜測是《潛行凶間》（Inception）的續集。

由狄維莊遜及積遜史特咸主演的《狂野時速：雙雄聯盟》雖然獲不俗評價，但目前焦點則落在基斯杜化路蘭新作《TENET》上。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

由基斯杜化路蘭執導；John David Washington、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Elizabeth Debicki主演的《TENET》將在明年7月上映。早前《狂野時速：雙雄聯盟》在北美放映前，讓看電影的觀眾率先欣賞《Tenet》的首條前導預告，旋即引起網絡熱話。之後，官方索性推出動態海報，而此海報流出後，網上即時傳出《TENET》或是《潛行凶間》的續集。

《TENET》將由John David Washington、Elizabeth Debicki及羅拔柏迪臣主演。（網上圖片）

《TENET》由宣布開拍至今，一直都充滿神秘感。除了導演路蘭曾透露電影是關於國際間諜戰的動作片外，便沒有公布其他消息。據了解，連演員看劇本都需要鎖在房間內，可見電影保密工夫非常充足。至於今次《TENET》在北美無預警下播出首條前導預告，做法讓人非常意外。

據了解首條前導預告長約一分鐘，全片只見到John David Washington。他站在一塊留有子彈痕跡的玻璃前，之後出現兩句神秘字句「是時候迎來新的領導者」（Time has come for a new protagonist）及「是時候迎來新的使命」（Time has come for a new kind of mission）。之後鏡頭一轉，看到他連環出拳，大批全副武裝的警察出現。最後，John David Washington還戴上氧氣罩望向鏡頭。

目前只有米高堅（左）一位《潛行凶間》演員會參演路蘭新作《TENET》。（《潛行凶間》劇照）

雖然這條前導預告透露的資料不多，然而有觀看過預告的觀眾表示，John David Washington在前導預告中，好像落入時間迴圈，而且《TENET》最後的「E」及「T」是倒轉放，故不少人懷疑電影將會大玩時空交錯。

不久，官方就公開了《TENET》首張海報，還要是動態海報。影迷可以見到，戲名不停旋轉着，而且黑白色互換。由於導演曾指出《TENET》是關於國際間諜戰的動作片，而《潛行凶間》是講述盜夢者（extractor）利用潛意識進入別人夢境從而竊取機密。值得注意的是，這是否意味着《TENET》的故事發生在《潛行凶間》的同一世界呢？在消息欠奉下，目前只有米高堅一位《潛行凶間》演員會參演路蘭新作《TENET》。

《TENET》早前公開了電影動態海報。（@GeekVibesNation Twitter 擷圖）