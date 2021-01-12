美國隊長連環失戀？灰姑娘請戴綠帽、舊愛宣告懷孕悔「愛得太遲」

基斯伊雲斯因在Marvel英雄電影中扮演《美國隊長 Captain America》史蒂芬羅傑斯（Steven Rogers）而受到廣大觀眾歡迎，眼看年齡將邁向不惑，卻還是孤家寡人，身旁沒有任何一位可以共組家庭的對象。 不僅粉絲好奇，他自己也不知道到底何時能終結單身。雪上加霜的是，他昔日女友珍妮史萊特（Jenny Slate）宣告懷孕、訂婚，很快就將擁有自己的家庭，令基斯伊雲斯深感遺憾，甚至懷疑當初接下美國隊長一角、成了知名紅星，究竟是否錯誤？

美隊近年情路不順。去年7月與「灰姑娘」Lily James傳戀情，被拍得在酒店前後腳出現、又在草地開心碌地食雪糕。豈料事件曝光後不足數月，Lily即被爆偷食人夫，美隊疑似戴綠帽：

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，指基斯伊雲斯因珍妮史萊特雙喜臨門，深陷情傷而痛苦不已，他雖然進入演藝圈以來，陸續有過好幾位女友，珍妮甚至不是在一起最耐的，卻是他認為最適合自己的。兩人都是波士頓人，彼此的幽默感還在同一個頻率上，簡直是天造地設的一對。無奈珍妮諧星出身，曾經離婚，而且外貌並非國色天香，常有Fans認為她不配和基斯伊雲斯一齊，酸言攻擊不斷，讓她感到很大壓力，二人的感情終究走不下去。

美隊與珍妮史萊特曾拍拖約一年，二人非常夾可惜女方難抵壓力而分手，令他一直引以為憾：

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直到失去珍妮，基斯伊雲斯才體會到她的好，可惜後悔已來不及。早前珍妮還未有新的感情對象，也許還有復合的可能，現在珍妮已經心有所屬，還跟對方有了愛的結晶、再難切斷，基斯伊雲斯與她是真的不再有機會了。「國家詢問報」指基斯伊雲斯現在的難過，很大部分來自於和成家、生子的機會擦身而過，沒有了珍妮，都不知道能不能碰上更合適的女性？如此巨大的失落，令他都後悔不該簽下和Marvel的長約、接演《美國隊長》而大紅，或者和珍妮早就能修成正果。

不過打臉八卦的網站，稱基斯伊雲斯表示過自己是個很自主的人，一個人去露營是他最喜愛的事之一，因而他應該能夠接受舊愛珍妮找到自身的幸福，不會由於怕孤家寡人而空虛、難過。

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