湯告魯斯疑搭上美國隊長「老婆」　知情人士：隔離期間感情升溫

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）近日忙於為新片《職業特工隊7》（Mission Impossible 7）開工，日前他在片場鬧爆工作人員沒有嚴格執行防疫措施，最後5名劇組人員離職，事件成為近期網民熱話。

一波未平一波又起，消息指湯告魯斯跟同片拍檔、在Marvel電影世界飾演美國隊長另一半Peggy Carter的38歲女星Hayley Atwell秘密撻著，仲話二人好快會公開戀情！

Hayley Atwell在IG分享跟湯告魯斯的合照。（IG圖片）

現年58歲的湯告魯斯雖然比Hayley Atwell年長廿載，但保養得宜的他看起來年年輕得多，跟女方在一起相當合襯。Hayley Atwell參演第7及第8集《職業特工隊》，跟湯告魯斯有大量對手戲，二人在片場亦不時「放閃」，言談甚歡之外，未埋位都會拖到實，難怪會傳緋聞。據現場工作人員透露，湯告魯斯跟Hayley Atwell於開工第一日便撻著，後來因為新冠肺炎疫情令拍攝中斷，二人就有更多時間相處，感情迅速升溫，後來女方更到男方的倫敦寓所見面，似乎打得火熱。