【狂舞派3】前導預告曝光　顏卓靈、Lokman觀塘大晒舞技

電影《狂舞派3》今日（11日）釋出前導預告，片段以嘻哈獨立唱作人Heyo在工廈天台Rap為主，帶出幾位主角蔡瀚億 (BabyJohn) 、顏卓靈及楊樂文（Lokman）等亮相。

觀眾應該好期待《狂舞派3》的舞蹈場面。（影片截圖）

一開始Heyo就Rap出一句:「我哋喺工廈起身就喺工廈度瞓」，《狂舞派3》以「龍城工廈區」作背景，因租金便宜過去廿年來吸引不同範疇的創作人進駐，而這群人被稱作KIDA（Kowloon Industrial District Artists）。一眾KIDA以龍城為基地，樂在其中地打拼，可是工廈近年急劇加租，並出現各種頻繁和嚴厲的巡查，背後其實就是地產商作祟，要把龍城轉型成商貿區。

顏卓靈露腰熱舞。（影片截圖）

一天，他們收到一項工作邀請，要為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」- 『狂舞。街』。明眼人都知，這是替地產大鱷塗脂抹粉的工程。正當大家猶豫應否接納這工作，阿良提出，應藉這次機會，令更多人認識、欣賞及支持KIDA，反客為主，為大家爭取合理待遇。同時，Heyo的師父阿弗正密謀一場反對行動...

更多預告場面

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片段可見顏卓靈與Lokman等人在不同觀塘場景中展舞技，包括觀塘碼頭、工廈及士多外，這集再加入更多Hip-hop元素，例如Rap及塗鴉等，更加豐富故事內容。預告中仲見到BabyJohn著紙皮扮鐵甲人，未知背後有什麼故事？