狂舞派3｜最新海報7大主角硬撼鏟泥車　以Hip hop對抗地產霸權

港產片《狂舞派3》今日釋出最新海報，電影由顏卓靈、蔡瀚億、Mirror成員楊樂文、劉敬雯（Lydia）Heyo、劉皓嵐、阿弗主演，眾人在鏟泥車前擺好pose，對應今集以Hip hop文化對抗地產霸權的主題。

《狂舞派3》有望新年上映。（《狂舞派3》劇照）

首集《狂舞派》在2013年上映時極受歡迎，一句電影對白「為咗夢想，你可以去到幾盡？」成為街知巷聞的金句，時隔7年，《狂舞派》終於有續集，但就不是《狂舞派2》，反而叫做《狂舞派3》，導演黃修平為此都有解釋過：「為了跳脫一般續集的框架，讓續集《狂舞派2》展現在電影的平行空間裡，直接開拍《狂舞派3》。」

導演黃修平。（《狂舞派3》劇照）

另外，黃修平都有解釋海報的設計，他指出：「海報理念其實自電影2018年開拍前已有，來自Hip hop文化的源頭：1970年代的紐約South Bronx，社區崩壞，市政府無能腐敗、黑幫當道，年青人原本沒有希望，但卻以最草根、最土炮、最DIY的方法自創了Hip hop文化，為大家帶來快樂、團結、和平與力量， 其後影響力更遍及全球。有很多記錄那時代的照片，都會見到年青人托著bombox或擺出Hip hop舞姿或手勢，在頹垣敗瓦的廢墟爛地中自信地留影，《狂舞派3》的海報意念，以至電影的能量均源於此，並希望與今日的大家共勉。」

《狂舞派3》最新海報。（官方海報）

在今屆的金馬獎上，《狂舞派3》榮獲6項提名，包括最佳動作設計、最佳音效、最佳剪輯、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲、最佳新演員：Heyo，而且Heyo跟阿弗更有在金馬獎上表演主題曲《歡迎嚟到呢座城市》，歌曲更大受歡迎。

Heyo跟阿弗在金馬獎上表演主題曲《歡迎嚟到呢座城市》，歌曲大受歡迎。（電影公司提供）

《狂舞派3》講述龍城工廈區原本是個工業區，20年來，開始有不同範籌的創作人因它便宜的租金而進駐。這群人被稱作KIDA（Kowloon Industrial District Artists）。近年上映的跳舞電影《狂舞派》及《狂舞派2》，幕前幕後有很多都是 KIDA，包括：嘻哈獨立唱作人Heyo、排舞師奶茶、人氣YouTuber阿良、新晉藝人Hana及她的地下男友舞者Dave。他們在演藝圈漸露頭角，載浮載沉；眾人都以龍城為基地，樂在其中地打拼。可是工廈近年加租急劇，並出現各種頻繁和嚴厲的巡查，背後其實就是地產商作祟，要把龍城轉型成商貿區。

一天，他們收到一項工作邀請，要為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」- 『狂舞。街』。明眼人都知，這是替地產大鱷塗姿抹粉的工程。正當大家猶豫應否接納這工作，阿良提出，應藉這次機會，令更多人認識、欣賞及支持KIDA，反客為主，為大家爭取合理待遇。但同時Heyo的師父阿弗並不同意該做法，更密謀一連串反對行動，究竟最終能否保留這個工廈區呢？