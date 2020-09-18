狂舞派3｜消失的第二集去咗邊？　導演黃修平：會用另類方式呈現

港產片《狂舞派》由黃修平執導，顏卓靈、蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）、范穎兒等人主演，續集《狂舞派3》更獲邀成為第57屆金馬影展閉幕電影，將會在此進行全球首映。無錯，你的確冇睇錯《狂舞派》續集係《狂舞派3》，咁《狂舞派2》呢？

《狂舞派3》被選為第57屆金馬影展閉幕電影。（《狂舞派3》Facebook）

《狂舞派3》於2018年在Facebook 招募演員，同年10月開拍，除了原班人馬顏卓靈、蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）等人外，更有新面孔游學修、吳肇軒、Afuc（阿弗）、Error成員DeeGor（何啟華）、人氣童星劉小華（劉皓嵐）加入。

由張蚊擔任《狂舞派3》美術指導。（《狂舞派3》Facebook）

上面仍在講《狂舞派3》，那麼《狂舞派2》呢？有上映過嗎？導演黃修平對此回應：「想跳出一般的框架，續集《狂舞派2》將會展現在電影的平行空間裡，直接開拍《狂舞派3》。」乍聽之下，好似有點難於理解，但又似乎冇咩問題，就如字面上的解釋，在《狂舞派3》中就可以看到《狂舞派2》了，所以這是個等號嗎？

《狂舞派3》於2018年已開機。（《狂舞派3》Facebook）

在《狂舞派3》中，將會講到他們於某日收到特別邀請函，請他們在龍城工廈區定期表演，例如：街舞、音樂、塗鴉等元素，借進行優化計劃，打造「狂舞。街」。然而工廈急劇加租，又有頻繁的檢控和巡查，最終發現背後是地產商在搞鬼，優化計劃亦只是產大鱷扮晒嘢的工程，只是想將龍城工廈區轉發展商貿區，正當眾人商討之際，柒良（蔡瀚億）提出應該接受計劃且讓更多人認識、欣賞及支持他們，主動為大家爭取合理待遇。

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