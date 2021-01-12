《那些年》沈佳宜重現　37歲陳妍希無懼低溫短裙拍外景網民大讚

現年37歲的台灣女星陳妍希，她在10年前與柯震東主演的《那些年，我們一起追的女孩》而讓她人氣一時無兩，成為不少人心中的校園女神。她近日被發現在長沙街頭出現，她無懼低溫穿短裙上陣，引起網民熱烈討論。

陳妍希因主演《那些年，我們一起追的女孩》而走紅。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

有網民近日在長沙街頭發現了陳妍希的蹤影，而她身旁跟了幾位手拿攝影機的男子，故應該是在錄製外景節目。只見她綁起高馬尾，穿上深藍色短版上衣，並配上短裙及膝上襪，看起來就像高中生一樣。

而據了解，長沙這這幾天的溫度非常低，最高溫只有7度，最低溫去到-4度。然而陳妍希無懼寒冷天氣，一臉輕鬆地在街上拍攝，敬業的態度獲得不少網友讚賞。除了大讚她敬業外，不少網民也大讚陳妍希「完全不像孩子媽」、甚至認為她「學生味十足」及「美回沈佳宜」等。

陳妍希在2009年演出她的電影處女作《聽說》，她在戲中飾演聽障游泳選手而獲入圍角逐《金馬獎》最佳新人獎。她在兩年後，獲導演九把刀選中在《那些年，我們一起追的女孩》飾演女主角沈佳宜，當時她的人氣可謂一時無兩，而她也憑沈佳宜一角獲提名角逐第48屆金馬獎最佳女主角。

她在2016年嫁給因戲結緣的中國男星陳曉，並在同年年底生下兒子「小星星」。中、台兩邊走的她，今年還有新戲《跟你老婆去旅行》上映，可謂愛情事業兩得意。

陳妍希在2009年演出她的電影處女作《聽說》，其他演員還有陳意涵及彭于晏。（《聽說》劇照）