【特警新人類2】混血美女顏穎思曾紅到台灣　息影多年已是3子之母

2000年上映的《特警新人類2》，找來當年一出道就爆紅的新人王陳冠希，頂替首集的謝霆鋒擔當男主角，仲起用兩大混血美女新人Maggie Q及顏穎思（Rachel），前者一直獲得演女一的機會，現時更於荷里活發展得有聲有色；而Rachel早已退出演藝界，現年37歲的她已是三子之母，過著幸福的人妻生活。

顏穎思並非典型美女，但混血兒外貌令人印象深刻。（電影截圖）

擁有四分一巴基斯坦血統的Rachel擁有深邃五官，一雙大眼相當攝人，是令人一看就會印象深刻的外貌。曾任模特兒她，入行拍攝的第一部電影正是《特警新人類2》，飾演精通電腦的女警，雖然戲份不多，但足以令觀眾留下深刻印象。之後她參演過《絕色神偷》、《絕世好B》及《百年好合》等電影，但都是存在感不高的配角。

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反觀Rachel在台灣發展得更好，主演過偶像劇《為愛奔馳》，又於《書劍恩仇錄》中飾演女主角之一香香公主。不過踏入2000年代中，Rachel便淡出演藝界，最後一部幕前作品為2006年上映的台灣電影《松鼠自殺事件》，跟日本影帝窪塚洋介合作。

Rachel息影多年，現為幸福人妻。（IG圖片）

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2008年發生的陳冠希不雅照事件，身為緋聞女友的Rachel亦受牽連，當時已退出娛樂圈的她否認曾拍下這些照片。2014年Rachel跟教友Matthew Chung結婚，5年內誕下3名兒子，孻仔於今年5月出身，過著平淡人妻生活的她保養得宜，現在看起來仍星味十足。