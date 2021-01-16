《約定的夢幻島》真人版意外劇透　北川景子真面目曝光　網民罷睇

冒險懸疑的人氣動漫《約定的夢幻島》真人版電影將於1月20在台灣上映，由日本演員北川景子、濱邊美波、超人氣女星渡邊直美同台飆戲，讓觀眾十分期待，不過，台灣片商「甲上娛樂」在粉專介紹該電影時，將關鍵內容通通打上文案，直接爆雷，讓網友氣得表示「好了啦都不用看了」。

改編自白井海芋和出水Posuka聯合製作的同名漫畫《約定的夢幻島》，在全球熱銷超過2500萬冊，更曾在2018年奪得日本「這本漫畫真厲害！男性篇」票選排行冠軍，這回翻拍成真人電影使網路聲量增加，位於「人氣動漫」聲量排行第15名。

相關圖輯：《約定的夢幻島》渡邊直美變恐怖修女 與食人孤兒院長北川景子鬥法（點圖放大↓↓↓）

+ 6 + 6 + 6

《約定的夢幻島》故事敘述宛如天堂般的孤兒院「恩典農場孤兒院」，所有孤兒被稱為「媽媽」的教育員伊莎貝拉（北川景子飾）細心照料，直到「被領養」才能跨出孤兒院的柵欄，某日，孤兒院裡最年長的小孩艾瑪（濱邊美波飾）、諾曼（板垣李光人飾）與雷（城檜吏飾）發現了恐怖的真相，因此下定決心要帶領大家逃出這個地獄…

以美艷氣質深植人心的北川景子和活潑搞笑的諧星渡邊直美，在片中黑化成亦正亦邪的經典漫畫角色，讓網友超期待兩人會如何呈現。

點圖放大逐格睇《約定的夢幻島》預告↓↓↓

+ 18 + 18 + 18

片商發布「看前須知」！網友罵爆：官方直接劇透

《約定的夢幻島》之所以吸引人，最大原因在於峰迴路轉的劇情，令人好奇接下來會發生什麼事，不過，片商「甲上娛樂」在電影上映前的宣傳文案，讓網友看完氣得喊「介紹第一句就劇透還要看什麼」。

點圖放大看台灣片商出事文案及網民看法↓↓↓

網友表示「重新定義何謂看前須知」、「官方大概是只想給原漫畫動畫粉絲看，沒打算新增觀眾吧…」、「這跟哈利波特預告片直接告訴你石內卜是佛地魔陣營的臥底一樣意思」、「沒看過動畫或漫畫的人想去看個電影都被劇透爆光光」、「爆完都不用看了」。

不過也有部分網友認為「不這樣介紹根本不會有人想看」、「看到電影預告才知道有這麼好看的動畫，內容真的很豐富又快節奏，值得一看」、「不寫東西的話，要怎麼介紹這部電影」。

延伸閱讀

厭世必看！皮克斯新作《靈魂急轉彎》三大賣點 洋蔥淚點哭爆網友

Netflix療癒系正夯！繼寒流必看《家有壁爐》 再推新作《冥想正念指南》

這些迷因本尊原來有段故事！卒仔爺爺本人現身說法、沙拉貓吸百萬粉絲

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】