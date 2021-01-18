【雷神4】麥迪文再度客串　上周與家人秘密飛抵澳洲展開14天隔離

隨著由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《WandaVision》早前在迪士尼串流平台Disney+啟播，Marvel電影宇宙（MCU）正式進入第四階段。同屬MCU第四階段的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）都準備投入拍攝，繼早前「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）等銀河守護隊加盟後，今日再爆出曾客串《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）的麥迪文（Matt Damon）也有份參演。

泰莎湯遜（中）曾表示她的角色將在第四集成為聖域界的女皇。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

據英國《每日郵報》報道，麥迪文與妻子Luciana Barroso及Isabella、Gia及Stella三名女兒，在上周六已飛抵澳洲，展開14天隔離。據了解，麥迪文在完成隔離後，將會投入《雷神4》的拍攝工作：「我好期待我們一家人會在未來數月稱澳洲為家。」他更稱：「澳洲電影製作組在全球享負盛名，我很高興能與他們合作，因此這14天的隔離絕對值得的。」看來麥迪文將會繼客串《雷神3》的洛基後，再次參演《雷神4》。

妮妲莉寶雯（左）回歸《雷神4》，並會變成Mighty Thor。（《雷神奇俠2：黑暗世界》劇照）

其實麥迪文曾客串《雷神3》及《死侍2》兩部Marvel超級英雄電影，他在前者飾演虛構的洛基，是一名在聖域界劇院表演的演員；至於他在後者飾演Dickie Greenleaf，還與「機堡」有過一面之緣。

除了《雷神3》外，麥迪文曾客串《死侍2》。（《死侍2》劇照）

《雷神4》由Taika Waititi執導；目前已確定參演的演員包括「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、飾演聖域界前女武神Valkyrie的泰莎湯遜（Tessa Thompson）、將會成為Mighty Thor的妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、飾演反派Gorr the God Butcher的基斯頓比爾（Christian Bale）、「星爵」基斯柏特、「Korg」Taika Waititi及飾演聖域界女戰士希芙的Jaimie Alexander。