【雷神4】基斯咸士禾夫打拳操肌誓揮低星爵　Fit爆身材超吸睛

《復仇者聯盟》元老成員中唯一可望重要性更上一層樓的Thor 雷神索爾，第4集還未正式開拍，男主角克里斯漢斯沃已經努力把自己變成超級肌肉男，之前已讓將再度同片的「星爵Star Lord」基斯柏特（Chris Pratt）討饒，但基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）繼續發布拳擊健身的影片，穩坐「漫威第一猛男」的寶座。

雷神基斯咸士禾夫經常在IG分享健身影片！Fit爆身材非常吸睛（按圖睇睇）▼

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去年《復仇者聯盟4：終局之戰 Avengers: Endgame》令元老成員只剩下索爾、 變形俠醫與鷹眼。鷹眼盛傳將在Disney+劇集中傳承給少女版的下一代，變型俠醫還不確定往後仍否在MCU有關鍵地位，《雷神奇俠4》卻被形容成「有如《復仇者聯盟》續篇」，該角色的重要性不言可喻。事實上來自澳洲、高大帥氣的基斯咸士禾夫，很受美國青少年喜愛，片約應接不暇，年收入甚至超過扮演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。

（《復仇者聯盟4》劇照）

或許因為找上門的多是動作片，基斯深刻體認健美體魄的重要，原本已很精實，現在更是壯碩，熱中健身到了如癡如狂的程度。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】