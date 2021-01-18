【電影評論學會大獎】完整得獎名單出爐　鞏俐奪最佳女演員

香港電影評論學會今日公布了2020年度香港電影評論學會大獎得獎名單，最終《理大圍城》力壓多部電影成為最佳電影，而今次最佳男演員則為從缺。

至於五部推薦電影包括《好好拍電影》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《3cm》、《奪冠》及《一秒拳王》。

《理大圍城》成為「第二十七屆香港電影評論學會大獎」最佳電影。（資料圖片）

香港電影評論學會在昨日（1月17日）選出「第二十七屆香港電影評論學會大獎」 五項大獎及五部推薦電影。香港電影評論學會在公告表示，全球以至香港自去年初受到新冠肺炎的影響，本港戲院更三度停業，至今仍然未能重開，這讓去年符合候選條件的香港影片數量大幅減少。香港電影評論學會大獎未有效法香港電影金像獎將評選工作延期，更決定如期舉行，主要為了如實反映去年片量不足的情況。最終去年符合候選標準的香港電影僅有30部。

最終經過六小時的討論及三輪投票後今日正式公布結果，最佳電影由紀錄片《理大圍城》奪得，陳可辛憑《奪冠》成為最佳導演。至於最佳男、女演員方面，前者為從缺；而後者則由《奪冠》鞏俐奪得。至於最佳編劇獎則由《夜香．鴛鴦．深水埗》的梁銘佳及Kate Reilly兩位編劇奪得。

鞏俐在《奪冠》中飾演朗平。（《奪冠》劇照）

原定在去年12月3日上映的《一秒拳王》，可惜當時本港新冠肺炎疫情反覆，最終政府再次宣布關閉戲院，讓電影至今仍然上映無期。雖然如此，但對於能獲得香港電影評論學會的認同，導演趙善恆表示：「多謝香港電影評論學會選擇了《一秒拳王》成為五部推薦電影之一。」他更約定所有影迷待戲院重開後，一齊支持《一秒拳王》：「希望疫症盡快過去，戲院可以重開，大家就可以入戲院支持《一秒拳王》。」

周國賢在戲中飾演擁有預知一秒超能力的周天仁。（《一秒拳王》劇照）

至於在《一秒拳王》中飾演男主角周天仁的周國賢則表示：「多謝香港電影評論學會的推薦，希望透過這部電影可以帶給觀眾更多的能量強壯起來令世界變得更美好。」他又特別多謝趙善恆：「好感恩恆仔找我參與《一秒拳王》，他是一位非常熱血的導演及劇，高興認識到這位朋友，他讓我對演員這方向更加多信心發展。」