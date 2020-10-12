【奪冠】郎平里約奧運後吸金力驚人　被稱為中國體壇的隱形富豪

由陳可辛執導；鞏俐及黃渤主演的（原名：《中國女排》）是改編自中國國家女子排球隊的故事，當中最為大家印象深刻的必定是有「鐵榔頭」之稱的郎平。為人低調的郎平，除了與排球相關的新聞外，幾乎很難看到她其他的消息。據了解，有內地傳媒指出，郎平年收入高達2億元人民幣，當中她執教中國女排的年薪達200萬人民幣，唯一能與她勢均力敵的就只有前NBA球星姚明。

郎平是全球首位以球員和教練身份都獲得奧運女排金牌的第一人。（Getty Images）

在1960年出生的郎平在一個普通的家庭成長，當時郎平的父親是一位體育迷，所以他時常郎平都體育館觀看體育比賽，因此郎平對運動都產生了濃厚興趣，特別是排球。郎平在13歲加入北京工人體育館體校排球班，並在18歲時獲選為中國女排成員。球員時代的郎平為國家帶來多項榮譽，當中包括世界盃排球冠軍、世界女排錦標賽冠軍及洛杉磯奧運金牌等；至於教練時代的郎平，最為球迷津津樂道的相信是她帶領中國女排奪得里約熱內盧奧運金牌。

有網民稱郎平在微博的許多貼文都與商業有關。（網上圖片）

據了解，有指郎平每年獲國家體育總局支付200萬人民幣的費用，除此之外，廣州恆大都一直支付郎平每年500萬人民幣的薪金，但這薪金仍未計算獲獎的獎金。郎平在里約奧運後，其影響力急速提升，獲大量的商業代言，當中包括莎普愛思、史丹利、TCL科技、恆大人壽、亞曼尼及恆大冰泉等，難怪有指郎平是「中國體壇的隱形富豪」，連姚明都要俯首稱臣。

當年郎平因出走美國，並帶領美國女排擊敗中國女排而被網民稱為「叛徒」，但她之後帶領中國女排贏得里約熱內盧奧運金牌。（《奪冠》劇照）

郎平將一生都奉獻給排球，有指她最大的遺憾就是沒有照顧好家人，特別是女兒白浪。郎平與前夫白帆在1986年結婚，並在1987年因「討厭官場」遠赴美國留學，而女兒白浪則在1992年美國出生。可是在白浪三歲時，郎平與白帆離婚，而女兒當時跟著父親一起生活。當時剛獲邀擔任中國女排主教練的郎平，雖然不時都會與女兒會面，但長時間的分離讓母女之間存在一家的距離。在拍攝《奪冠》期間，白浪曾談及對母親的看法，並以「陌生」去形容這段關係。

郎平的女兒白浪在《奪冠》中飾演其母親郎平的年青版。（《奪冠》劇照）

直到2010年，白浪高中畢業，郎平把女兒帶回身邊照顧。當時郎平帶白浪都自己在北京四環約300多平方米的住宅。當時白浪根本不知道這是郎平的家，當她知悉後，激動呼叫。保守估計，這住宅至今至少值約1,200萬人民幣。

郎平在執教美國女排時，曾領美國隊奪得奧運銀牌。（Getty Images）

除了位於北京的住宅外，郎平位於美國洛杉磯的住所也因她曾執教美國女排及女兒留美生活而曝光。在去年年初，郎平返回美國與親朋好友慶祝農曆新年，還在微博上載了三張相片與粉絲分享。從當時的照片可以見到，郎平的美國住所結合了中西方的風格，豪宅內的裝修非常簡約低調，而外面則擁有一個大花園。

+ 11 + 11 + 11

當時美國豪宅意外曝光後，有網民嘲諷「中國人跑到美國過好日子」及「赴美才是生活」等，但大多是表達敬意，如「郎導辛苦了，你值得住這麼好的房子」。儘管豪宅曝光，但當時郎平稱：「平平淡淡才是生活的真諦，一切都是為了跟女兒更好的相處，彌補對於女兒親情方面的缺失。」