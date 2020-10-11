奪冠｜郎平惠若琪退役周身傷　8位前國家運動員基本生活都成問題

勵志電影《奪冠》（原名：中國女排）由陳可幸執導，鞏俐、郎平女兒白浪、黃渤、中國女排本人出演，其中郎平愛徒前中國女排國家隊隊長惠若琪當年為了打奧運，先後做過數次手術，現時左肩留下7根鋼釘，心臟更做過兩次手術，在奧運金牌的背後，的確是有多輝煌就有艱辛。

事實上外界都會講到，在國家眼中只有金牌和輸家，只要你獲得的獎牌顏色不是金色即等同失敗，而這亦的確是事實。

惠若琪的排球生涯除了獲得奧運金牌外，更在左肩留下7根鋼釘以及做過兩次心臟手術。（網上圖片）

中國早期運用的訓練只係往死裡練，似是未有考慮到運動員在訓練跟休息是需要取得平衡，正如在《奪冠》中有幕講到郎平當時向體育協會的人提出改革，以全新的方法改革國家隊體制，效法外國在訓練上加入數據統計，以及適當的休息時間，來保護好國家的財產，為國貢獻以及爭光的運動員。

郎平（鞏俐 飾）在擔任主教練一席時，她向體育協會提出改革。（《奪冠》劇照）

除了郎平和惠若琪外，港人熟悉的會有姚明、劉翔、郭晶晶等國家級成功人士，不過其實有很多金牌運動員在退役後幾乎消聲匿跡，不似是外界所想的名成利就，甚至乎有人窮得要在街頭賣藝，或是想過要變賣金牌，相信他們從來都沒有想過所謂成功的運動員生活竟是如此。

金牌運動員就等於成功嗎？（龔翔宇微博圖片）

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