《馬達・蓮娜》澳門煞科　張繼聰、周秀娜難忘拍攝前隔離21日

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-01 15:00

由澳門女導演陳雅莉負責執導兼編劇的《馬達・蓮娜》，講述兩個在澳門浮沉，各有過去的陌生人相遇，相愛，相知的故事，電影找來張繼聰及周秀娜主演。然而由於澳門政府為防變種新冠病毒由外地傳入，規定由外地包括香港的抵澳人士要接受21日隔離，再加上《馬達・蓮娜》近一個月的拍攝，讓兩人需要逗留澳門近一個半月。

《馬達・蓮娜》終於在澳門煞科。（官方圖片）

日前電影終於正式煞科，劇組為兩人送上鮮花，他們也不斷多謝劇組近一個半月的照顧，場面非常窩心及感人。談到終於完成拍攝即將回港，張繼聰稱：「拍攝《馬達・蓮娜》是一個非常非愉快同難忘的經驗。同澳門劇組的工作人員合作得好開心，在這段時間已經建立了感情。」

張繼聰表示今次拍攝《馬達・蓮娜》是一次很難忘的經歷。（官方圖片）

他更指出透過這個半月時間，讓他更加深入認識澳門。張繼聰又大讚導演及周秀娜兩位女拍檔，指出《馬達・蓮娜》是他近年演出最難忘的一部電影：「有好多回憶，好多感受。為了拍攝，隔離都需要21日，大家都好努力去做好這部電影，希望可以盡快上映讓大家看到這部誠意之作。」

張繼聰及周秀娜在《馬達・蓮娜》再次合作。（官方圖片）

至於周秀娜在煞科時禁不住大叫一聲，原來是她終於可以放鬆下來：「因為這劇本同我的角色都比較壓抑，成日要在一個唔開心的狀態，知道終於拍完就忍唔住放聲大叫。」周秀娜又談到隔離21天的難忘經歷，她坦言能有這段時間去感受角色是一個很好的體會。

另外，原來她在3年前已經認識導演，今次終能合作是緣份；至於再跟張繼聰合作，她表示因為曾跟他合作，所以今次默契更加好。相信影迷都希望可以盡快看到張繼聰及周秀娜在《馬達・蓮娜》的演出。