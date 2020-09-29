金童｜張繼聰演拳手增肥40磅再操肌　「我重到連張床都側埋」

現年40歲的張繼聰最近作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》，為了新戲《金童》（Golden Boy），阿聰練得一身超級澎湃的爆肌身材，準備兩年幾以來，由150幾磅去到190幾磅，他更分享過程中最辛苦的難關，仲瞓到床都側埋。

張繼聰最近作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》，分享不少他準備拍《金童》的艱苦過程。（影片截圖）

張繼聰在節目《24/7TALK》上分享入行的經歷，阿聰表示自己小時候因為父母帶他到香港電台參與小演員招募的活動獲取錄，開始接觸演戲。幸得父母由他自由發展，他細細個已非常好動，參加很多課外活動。

中五畢業後，張繼聰就入讀香港演藝學院，早期他進軍樂壇集中發展歌唱事業，直至30歲左右才回到演戲的路上。

張繼聰為了電影《金童》，除了運動、舉重，他更花了兩年時間學打西洋拳。(張繼聰IG)

張繼聰在節目上分享他之前完成的一部電影（《金童》），絕對是一個很瘋癲的計劃，「真的好癲，好幸運一生人有機會做這個Project，我記得當時我拍最後一個鏡頭，有種覺得人生中一個夢想的計劃完成了。」

他透露自己從小已經熱愛史泰龍的《洛奇》（Rocky）系列電影，租碟看過無數次，「香港有很多格鬥片，《激戰》比較MMA，但拳擊的、這樣熱血好像真的沒有。」

張繼聰坦言自己以前的身型很瘦，他為了這部戲跟了一個女教練訓練、增磅、操肌，另外再學打西洋拳，肥到頸都沒有了。（影片截圖）

在籌備這部戲的過程中其實遇上很多困難，張繼聰坦言自己以前的身型很瘦，期望自己能演出一個中量級的拳手，所以跟隨一位女教練訓練、增磅、操肌，準備過程超過兩年。

「其實是她是世外高人，現在已退役，她很有實力。我問了她很久可否教我，因為她是不會教人比賽，我跟她說我想演一部戲，感受自己真真正正變成另一個人。」

+ 7 + 7 + 7

在兩年的時間裡，張繼聰除了運動、健身，還要學西洋拳，「當時我拍完TVB最後一套劇，每個禮拜六天都要去訓練，每次三個鐘。起初要不停食，其實一日要食8餐，但我初初吃不到這麼多，要慢慢地加，由150幾磅去到190幾磅期間，我還不斷在拍戲。」

（影片截圖）

「睡到張床都側了」



「所以大家在街上看到些廣告，部分是我去年拍下的，我成個雪櫃咁，其他人會問『點解你肥了這麼多？』，傾廣告時客戶都說：『你走晒樣』，我經理人只好幫我解釋，條頸冇咗。」

張繼聰表示當時沒有太多人明白什麼是「Bulking」，意思即是要增大肌肉的體積，「一路Bulking，我睡到張床，床褥都側了。」

阿聰：「我直情見到那條隧道，好像要投胎」



頭一年阿聰都是要增重，因為打西洋拳清耗肌肉很快，他不可以即刻學，要先「儲存」一年的肉，第二年才打西洋拳及舉重。但當時張繼聰還是不斷拍戲，「上午去學拳，我記得當時已經170幾磅，好重，訓練我的師父真的當我是拳手去訓練，沒有當我是演員。打3分鐘，休息30秒，我直情見到那條隧道，我想行進去，好像要投胎。我照記住這些感覺，繼續打，甚至打到呼吸不到，師父說是正常，他幫我推個橫隔膜，這些就是經驗，我就寫這些落劇本。」

張繼聰在節目上透露練拳、舉重、運動後的感覺，痛到似被車撞。（IG@louischeung）

練完拳感覺似遇上車禍



阿聰記得第一日練完拳，吃飯後再去運動，之後回去睡一會兒，「在吃晚飯前他們叫醒我，我一張開眼以為自己車禍，成身每一個位，每一個肌肉，打拳與拉背、舉重不同，以為自己被車撞到，意識不清楚。」

隨後阿聰繼續堅持了年半，拍完《尋秦記》後，他開始要減磅，在內地拍戲時他收工就圍著酒店跑，跑至少一個鐘，好像倉鼠一樣。

張繼聰大隻到嚇親不少人！（IG@張繼聰）

狂食蕃薯兼薯仔但唔可以飲水

而去到拍《金童》最後幾場戲，當時要「甩水」，「不能喝水，每日要食無限多含碳水化合物的食品，飲齋啡，6點幾起床就食蕃薯、薯仔，在車上一直吃，沒有水飲的。去到片場一直食，之後教練來到，食朱古力，開始看到（手上的）血管漲出來，筋彈晒出來就可以開始去拍。」

拍打戲已經夠辛苦，更要兼顧各種身體的狀況，阿聰全部戲更沒有用過替身，全程親身上陣，聽得在場主持都嘩嘩聲。