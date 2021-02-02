美國隊長又中槍？咸豐年舊愛結婚9年　大讚老公是令她最開心的人

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 22:00

美國演藝界能歌擅舞又拍戲的多棲天王Justin Timberlake，近日歡度40歲生日，和他結婚快要9年的妻子謝茜嘉比爾（Jessica Biel），當然要在IG上向他致意，因此在圖文中稱他是自己相處過最有樂趣、笑得最開心的人，也讓她最關心，並且在一起最久，希望他有個人生中最具創意、最滿足的一年。

Justin和謝茜嘉之間的婚姻曾在前年底、去年初陷低潮，由於他和合演APPLE TV+自製電影《Palmer》的女星Alisha Wainwright曾被影到劇組收工後，深夜一齊去飲酒而且雙手緊握。Alisha將手放在Justin的大髀，Justin則未戴婚戒，即時引發外界懷疑他與謝茜嘉是否婚變，謝茜嘉之後更嬲到要Justin公開道歉，又過了幾個月觀察期才肯原諒。後來謝茜嘉於去年7月又懷孕，新的愛情結晶也讓她與Justin迅速和好如初，再度回到甜蜜的階段。

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其實在Justin之前，謝茜嘉曾與當時還不是「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evan）交往6年，外界一度以為他倆能結為連理，不料最終仍分手，謝茜嘉之後改交往Justin，雖然5年之後才結婚，卻一直相守到現在，確實比她和美隊在一起要久得多，Justin顯然比美隊更適合她。

美隊近年情路不順。去年7月與「灰姑娘」Lily James傳戀情，被拍得在酒店前後腳出現、又在草地開心碌地食雪糕。豈料事件曝光後不足數月，Lily即被爆偷食人夫，美隊疑似戴綠帽：

另外，美國隊長與另一舊愛珍妮史萊特曾拍拖約一年，二人非常夾可惜女方難抵壓力而分手。珍妮近來宣布結婚，有傳他非常後悔：

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