傳Chris Evans回歸再演美國隊長　本人稱不知情「他」卻熱烈歡迎

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基斯伊雲斯（Chris Evans）被傳將要回歸漫威新片再演「美國隊長」Steve Rogers，雖然一堆粉絲擔心破壞了《復仇者聯盟：終局之戰》的完美安排，並不怎麼樂見，當然還是有不少影迷期待，媒體則試圖打探相關人等的口風，希望有人能夠證實，其中也包括了在《終局之戰》結尾接下美國隊長盾牌的「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）。

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安東尼麥基將是今年春天要上檔的「飛隼與寒冬戰士」主角，該劇就在講Steve Rogers卸下「美國隊長」重任後，雖把盾牌交給「飛隼」但對方卻仍沒有被認可是下一代的美國隊長。安東尼麥基戲外一樣面對外界的質疑，卻是被問到倘若基斯伊雲斯回歸，他又該如何自處？他笑道：「伊雲斯是我的好朋友，所以要是漫威再次讓我們整個團隊集結在一起，我會非常開心。」

不過連伊雲斯本人，都在Twitter上稱這消息對他而言也還是新聞，顯然無意承認或是否認，會不會真的回歸漫威影視節目中，恐怕還得再看看。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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