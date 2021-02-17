【拆彈專家2訪問】劉德華談疫情失三部片約：蝕住去做但應該要做

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-17 19:53

受新冠肺炎疫情影響，原訂在去年聖誕上映的《拆彈專家2》，等到明天（18日）終於跟觀眾見面，今集再次擔任主角的劉德華，接受《香港01》訪問時談到過去一年因疫情關係，安排好的工作都被取消，這個「炸彈」拆足一年都未搞得掂，連電影能否上映的都是未知之數，但他認為就算蝕都要堅持去做：「不要埋怨到時要停，我不覺得應該去空等」。

攝影：陳順禎 攝錄：羅子揚、呂榮棟

訪問於10月尾進行，當時沒想像到今年連賀歲片檔都冇埋。

站出來給觀眾信心

華仔透露，在2019年末拍畢《拆彈專家2》後，本來準備要拍3部戲及做兩個演唱會，但踏入2020年，所有事情都因為疫情擱置，《拆彈專家2》的上映日期亦一再延後，但對於他、對於投資方來說，越艱難越要前進：「跟老闆談過後，他覺得應該要上映的，大家都看到票房只剩一半，宣傳或其他事情都是蝕住去做，但應該要做，如果到時要停就停下來，不要埋怨到時要停，我不覺得應該去空等」

大家一齊去面對，3蚊有3蚊拍的方法，5蚊有5蚊拍的方法，但一定要拍得好！

華仔表示《拆彈專家2》的角色沒多大難度，對編劇與導演的考驗比較大。（電影公司提供）

訪問當日還未知道今年連賀歲檔都無，《拆彈專家2》由聖誕檔延至牛年初七才上映，華仔說既然不知道什麼時候回復正常，就只好先安排行程見步行步，就算明知票房只剩一半，都要蝕住去做：「可能我們現在接一部戲只有一半錢，但一定要站出來讓觀眾知道，我們會去做，你說會不會對疫情而焦急，沒法子急，我覺得每個人都做好自己的部份，大圍就會慢慢好起來」

華仔跟青雲在大銀幕上只合作過三次，但都是重要的作品。（劇照）

跟劉青雲的三次重要合作

過年要打麻雀，打麻雀必睇《嚦咕嚦咕新年財》，戲中劉德華跟劉青雲是死對頭，相隔19年在《拆彈專家2》再鬥法，原來兩大影帝只合作過三次，對華仔來說都是演藝生涯上的重要時刻：「其實我們很少合作，但合作的作品好像都好重要，我自己第一部奪影帝的電影，以及每一年都看的《嚦咕嚦咕新年財》，希望這一部會成為大家心目中，第三部我跟他很重要的作品」

由TVB年代到大銀幕，兩人認識多年但交流不多，「可能我們都擁有很自我的生活方式，我們交接的時間與機會不多，每次我們走在一起都會討論電影，可能會聊健康，到了這個年紀，自自然然就會談養生」。

華仔在《拆彈專家2》的角色亦正亦邪，相信觀眾都好期待他的演出。（劇照）

今次在《拆彈專家2》再次挑戰反派角色，華仔說其實奸唔晒，從影以來都未演員100%的奸角：「我喜歡反派的，我自己演過很多反派，但編劇李敏又沒有將我寫得很壞，我的行為很壞，但我的意念不算太壞，我也在等一個真真正正完全是反派的角色。」

華仔說疫情期間食多咗飯而增磅，係時候要Keep Fit。

體能不如以往

《拆彈專家2》的動作場面比上一部升級，年前曾墮馬受傷的華仔，坦言體能變差，導演與工作人員都替他緊張：「變差了，真的變差了，不知道是心理上，不敢挑戰有難度的事情，還是生理上，可能我自己會擔心，我以前跑45分鐘，現在跑30分鐘就會停，自自然然體能變成沒那麼好。有一場在旺角拍攝的追逐戲，會喘，以前不會，現在會跟導演說要休息一下，有陰影，大家都會體恤我、錫住我，太太會叫我小心啲」。

華仔提到疫情期間增磅不少，究竟他肥了多少磅？真實磅數是什麼？立即睇片開估！